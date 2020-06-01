ФАС предложила разрешить властям выкупать ваучеры у авиапассажиров

Глава ФАС Игорь Артемьев предложил разрешить правительству выкупать у пассажиров ваучеры, полученные вместо денег за отмененные авиарейсы. Он выступает и за другие альтернативы, например, обмен ваучеров на железнодорожные билеты

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рекомендовал разрешить правительству выкупать ваучеры у пассажиров, полученные за билеты на отмененные авиарейсы. Об этом говорится в трех идентичных письмах Артемьева, которые он 25 мая направил министру транспорта Евгению Дитриху, руководителю Ростуризма Зарине Догузовой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили федеральный чиновник, знакомый с содержанием предложений, и источник в одном из профильных ведомств.

«ФАС России направила свою позицию по этому вопросу во все заинтересованные ведомства. Окончательное решение будет приниматься правительством с учетом анализа всех альтернатив, интересов потребителей и авиакомпаний», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Представитель Минтранса подтвердил получение письма. В пресс-службе Роспотребнадзора на запрос ответили, что считают важным «закрепление механизмов, гарантирующих возврат средств потребителям». РБК направил запрос в пресс-службу Ростуризма.

В чем трудности с ваучерами

Сейчас сложилась практика навязывания сертификатов вместо возврата денег пассажирам за несостоявшиеся рейсы как на внутренних, так и на международных направлениях, констатирует Артемьев. Такие сертификаты стали появляться после массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса.