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ФАС предложила разрешить властям выкупать ваучеры у авиапассажиров

Глава ФАС Игорь Артемьев предложил разрешить правительству выкупать у пассажиров ваучеры, полученные вместо денег за отмененные авиарейсы. Он выступает и за другие альтернативы, например, обмен ваучеров на железнодорожные билеты
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рекомендовал разрешить правительству выкупать ваучеры у пассажиров, полученные за билеты на отмененные авиарейсы. Об этом говорится в трех идентичных письмах Артемьева, которые он 25 мая направил министру транспорта Евгению Дитриху, руководителю Ростуризма Зарине Догузовой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили федеральный чиновник, знакомый с содержанием предложений, и источник в одном из профильных ведомств.

«ФАС России направила свою позицию по этому вопросу во все заинтересованные ведомства. Окончательное решение будет приниматься правительством с учетом анализа всех альтернатив, интересов потребителей и авиакомпаний», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Представитель Минтранса подтвердил получение письма. В пресс-службе Роспотребнадзора на запрос ответили, что считают важным «закрепление механизмов, гарантирующих возврат средств потребителям». РБК направил запрос в пресс-службу Ростуризма.

В чем трудности с ваучерами

Сейчас сложилась практика навязывания сертификатов вместо возврата денег пассажирам за несостоявшиеся рейсы как на внутренних, так и на международных направлениях, констатирует Артемьев. Такие сертификаты стали появляться после массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса.

В начале мая правительство предложило легализовать ваучеры, разрешая терпящим убытки авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. Такой ваучер может давать право на будущую поездку или выражаться в начислении на личный счет пассажира в авиакомпании эквивалента денег, который можно использовать в будущем. Изменения в договор с пассажиром можно будет вносить только в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и режима повышенной готовности. Для этого предлагается внести изменения в законодательство, в частности в Воздушный кодекс. Сейчас на руках у клиентов находятся авиабилеты на 60–80 млрд руб., сообщил РБК источник, близкий к одной из авиакомпаний.

Факт принуждения пассажира к получению сертификата без альтернативы, а также ограничения на его получение нарушают права потребителей и антимонопольное законодательство, указывает глава ФАС. Он обращает особое внимание на следующие аспекты:

  • сертификаты, выдаваемые на безальтернативной основе, обязывают пассажира пользоваться в будущем услугами конкретной авиакомпании;
  • в некоторых случаях пассажиры намеренно покупали билеты по более дорогим тарифам с возможностью возврата без штрафов;
  • нередко пассажирам приходится получать ваучеры в распечатанном виде в офисах компаний, а не онлайн, что создает дополнительные неудобства и риски во время режима ограничений из-за коронавируса;
  • у клиентов нет гарантий, что состоится рейс, билет на который приобретен по сертификату.

Артемьев подчеркнул, что Еврокомиссия обязывает российские авиакомпании предоставлять выбор европейским пассажирам — получать компенсацию за отмененный рейс (деньги) или ваучер. «В этих обстоятельствах безальтернативная выдача сертификатов может дискриминировать пассажиров — граждан Российской Федерации», — заключил он.

Почему компании стали вводить ваучеры

В России, как и в Европе, авиакомпании должны полностью возвращать пассажирам деньги за билеты, утверждают юристы, опрошенные РБК. Но российские перевозчики, как и некоторые иностранные, в условиях пандемии этого не делают.

Первой в России, 27 марта, о компенсации средств только в виде ваучеров на будущий перелет заявила авиакомпания «Победа». В апреле на возврат только ваучерами перешли «Уральские авиалинии». Тогда же «Аэрофлот» приостановил операции по возврату денег за билеты, аннулированные из-за пандемии, позднее тоже введя систему ваучеров.

S7 при возврате средств ваучерами добавляет к стоимости отмененного рейса 10%. В авиакомпании возможен и возврат билета деньгами, но через call-центр. Поскольку все заявки обрабатываются вручную, это может занять длительное время, сообщил перевозчик. Utair также заявлял, что возможен возврат деньгами в течение 60 дней.

С начало пандемии коронавируса авиационная отрасль оказалась в глубоком кризисе. В конце марта правительство приостановило все международные рейсы. Во второй половине марта резко стал сокращаться спрос и на полеты по России, авиакомпании стали генерировать убытки. Из-за отмены международных полетов на фоне пандемии перевозчики потеряют до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитали эксперты Bain&Company для РБК.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) первой предложила легализовать ваучеры. «Наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов. <...> Большинство авиакомпаний сейчас тратят больше наличных денег на возвраты своим пассажирам и грузоотправителям, чем они получают за бронирования своих услуг воздушной перевозки», — объяснил глава ассоциации Владимир Тасун в письме в правительство.

Власти согласились разрешить возврат ваучеров вместо денег за билеты
Бизнес
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Как ФАС предлагает возвращать деньги пассажирам

Артемьев рекомендует создать условия, при которых клиенты авиакомпаний будут иметь выбор — получить деньги за отмененный рейс (пусть даже выплаченные в рассрочку или позднее) или сертификат на новый рейс.

В случае если авиакомпания вернуть деньги не может, глава ФАС предлагает передавать права на сертификаты третьим лицам, например, другим перевозчикам, и разрешить менять авиабилеты на железнодорожные. Кроме того, Артемьев предложил разрешить правительству выкупать ваучеры у пассажиров. РБК направил запрос в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова (курирует транспорт) и пресс-службу Минфина.

«Возможность обмена авиасертификатов на железнодорожные билеты следует проработать оперативно — на период летних отпусков», — указывает глава ведомства. Такие меры помогут, по его словам, увеличить пассажиропоток в поездах, сократить потребность в компенсации убытков РЖД и обеспечить социальную дистанцию для семей при поездках в купе.

Источник в одной из авиакомпаний усомнился в целесообразности передачи прав на сертификат: «Суть ваучера в том, что он решает одну проблему — избавляет авиакомпанию от обязательств возвращать деньги пассажирам, у компаний сейчас нет денег». Если передавать необеспеченный ваучер другим перевозчикам, то сертификат никто не возьмет, отмечает он.

РБК направил запросы в пресс-службу крупнейших российских авиакомпаний — «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победу» и Utair.

Авторы: Мария Кокорева, Елена Сухорукова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: ФАС, пандемия, авиабилеты
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