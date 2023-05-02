Решетников спрогнозировал, на сколько подорожают отели и перелеты летом

Летом количество перелетов по России увеличится не менее чем на 5%, однако стоимость вырастет на 10%, сообщил Решетников. Помимо этого, по его словам, летом, примерно на 8%, вырастет стоимость проживания в отелях 3–5 звезд

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Количество авиаперелетов по России летом 2023 года вырастет не менее чем на 5%, при этом стоимость увеличится на 10%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Цены на авиабилеты на лето этого года — рост 10% по сравнению с ценами годом ранее. На 5% ожидаем рост туристического потока», — сказал министр, уточнив, что в целом турпоток, как ожидается, составит не менее 7 млн человек.

Помимо этого, Решетников сообщил о росте стоимости проживания в отелях 3–5 звезд летом примерно на 8%, однако уточнил, что динамика роста цен будет сильно различаться по регионам. «В сегменте 3 звезды рост выше среднего идет по Краснодарскому краю, Москве и Татарстану — регионах, которые активно привлекают туристов. Рост цен на курортах Ставрополья, Башкирии, Калининграда — примерно в диапазоне 6–8%. При этом цены на гостиницы в Крыму сейчас ниже уровня прошлого года по понятным причинам. И ниже прошлого года у нас цены в Сибири — в Алтайском крае», — отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что цены на проживание во многом удалось сдержать за счет решения об отмене НДС для гостиниц, принятого в прошлом году.

17 апреля замминистра транспорта Игорь Чалик заявил, что авиабилеты по России в этом году могут подорожать на 15–30% по сравнению с прошлым годом на фоне сокращения объемов субсидирования. По его словам, выделение субсидий по аналогии с 2022 годом в этом году еще не одобрили. Это может привести к росту цен и уменьшению количества рейсов, предупредил Чалик.

Позже Минтранс сообщил, что в этом году власти продолжат субсидировать перевозки. Из бюджета уже выделяют средства на три программы субсидирования, ведомство работает над продлением мер поддержки на летний сезон. Росавиация призывала не допускать необоснованного роста цен на авиабилеты.

В апреле РБК сообщал, что суммарная чистая прибыль 27 пассажирских авиакомпаний России по итогам прошлого года составила 87,8 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем в 2021-м. Более половины этой суммы (47,8 млрд руб.) пришлось на два крупнейших частных перевозчика — S7 Airlines и «Уральские авиалинии»: 34,4 млрд руб. (рост к прошлому году в 2,3 раза) и 13,5 млрд руб. (рост в 2,5 раза) соответственно. Крупнейший по пассажиропотоку перевозчик «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия» последний раз раскрывали финансовую отчетность по итогам 2021 года. Тогда «Аэрофлот» получил 45,6 млрд руб. чистого убытка, «Россия» — 382 млн руб. чистой прибыли.

Показать чистую прибыль авиакомпаниям помогли субсидии и оптимизация расходов, объяснял РБК младший директор по корпоративным рейтингам «Национального рейтингового агентства» Алла Юрова.