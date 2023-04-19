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Росавиация призвала не допускать необоснованного роста цен на авиабилеты

Росавиация: в России нет дефицита самолетов на летний сезон, билеты должны быть доступными
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В России нет дефицита самолетов для обеспечения туристических направлений летом, заявили в пресс-службе Росавиации. Среднюю загрузку воздушных судов регулятор оценил в более 80% для внутренних рейсов и в 77,5% — для международных.

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин призвал авиакомпании проанализировать тарифообразование на каждом из маршрутов и обеспечить доступные цены для россиян. «Необоснованный рост стоимости билетов недопустим», — подчеркнул Потешкин.

17 апреля замминистра транспорта Игорь Чалик заявил, что авиабилеты по России в этом году могут подорожать на 15–30% по сравнению с прошлым годом на фоне сокращения объемов субсидирования. По его словам, выделение субсидий по аналогии с 2022 годом в этом году еще не одобрили. Это может привести к росту цен и уменьшению количества рейсов, предупредил Чалик.

Позже в тот же день Минтранс сообщил, что в этом году власти продолжат субсидировать перевозки. Из бюджета уже выделяют средства на три программы субсидирования, ведомство работает над продлением мер поддержки на летний сезон.
 

Теги
транспорт перелеты цены на авиабилеты Росавиация
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