Росавиация призвала не допускать необоснованного роста цен на авиабилеты

Росавиация: в России нет дефицита самолетов на летний сезон, билеты должны быть доступными

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В России нет дефицита самолетов для обеспечения туристических направлений летом, заявили в пресс-службе Росавиации. Среднюю загрузку воздушных судов регулятор оценил в более 80% для внутренних рейсов и в 77,5% — для международных.

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин призвал авиакомпании проанализировать тарифообразование на каждом из маршрутов и обеспечить доступные цены для россиян. «Необоснованный рост стоимости билетов недопустим», — подчеркнул Потешкин.

17 апреля замминистра транспорта Игорь Чалик заявил, что авиабилеты по России в этом году могут подорожать на 15–30% по сравнению с прошлым годом на фоне сокращения объемов субсидирования. По его словам, выделение субсидий по аналогии с 2022 годом в этом году еще не одобрили. Это может привести к росту цен и уменьшению количества рейсов, предупредил Чалик.

Позже в тот же день Минтранс сообщил, что в этом году власти продолжат субсидировать перевозки. Из бюджета уже выделяют средства на три программы субсидирования, ведомство работает над продлением мер поддержки на летний сезон.

