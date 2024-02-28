В ФАС увидели тенденцию к снижению цен на куриные яйца в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России наблюдается тенденция снижения цен на куриные яйца, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава ФАС уточнил, что правительство приняло постановление о ценовых соглашениях между производителями и торговцами, которое позволяет регионам оперативно принимать меры для снижения цен и сдерживания наценок. В настоящее время такие соглашения действуют в 34 регионах, их приняли свыше 2,2 тыс. производителей и продавцов.

«Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на куриное яйцо. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, и сейчас наметилась тенденция к снижению цен», — отметил Шаскольский.

Руководитель ФАС подчеркнул, что служба каждую неделю проверяет выполнение постановления и «цены снижаются». По словам Шаскольского, ведомство выявило опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и рентабельности в оптовом сегменте. В результате было возбуждено десять дел о нарушении антимонопольного законодательства в десяти регионах России.

Рост цен на яйца зафиксировали в начале зимы 2023 года. Позже, к середине декабря, увеличение стоимости куриных яиц по стране составило 46,2% по отношению к началу года.

Для исправления ситуации власти приняли решение увеличить производство яиц внутри страны и обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.