Финдиректор Airbnb Стивенсон: спрос на путешествия устойчивее, чем спрос на сумки Fendi

В Airbnb сравнили спрос на путешествия с покупкой сумки Fendi

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После пандемии коронавируса на рынке произошла переоценка приоритетов, спрос на путешествия продолжает расти, заявил в интервью Bloomberg финансовый директор компании по аренде жилья Airbnb Дейв Стивенсон.

«Спрос на путешествия, возможность выбраться из дома и побывать в других местах с другими людьми гораздо более устойчив, чем покупка новой сумки Fendi», — сказал он.

Чтобы удовлетворить этот спрос, Airbnb работает над увеличением предложения. В конце прошлого года у него было 6,6 млн объявлений, что на 900 тыс. больше, чем годом ранее, следует из отчета компании по итогам 2022 года. Также, по данным сервиса, заказы в январе выросли на 20% по сравнению с 2019 годом.

Airbnb в начале апреля прошлого года запретил пользователям из России и Белоруссии арендовать жилье в любой стране мира через свой сервис. За месяц до этого компания приостановила работу в обоих государствах. Также сервис заявил о предоставлении бесплатного жилья для тысяч беженцев.

Fendi входит в группу компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которая в начале марта приостановила работу магазинов в России.