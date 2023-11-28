Владелец Bosco di Ciliegi не нашел замену Chanel среди российских брендов

Основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович заявил о готовности освободить в ГУМе места закрывших в России бутики люксовых брендов ради российских дизайнеров. Но он усомнился, что те смогут полноценно их заменить

Михаил Куснирович на пленарной сессии форума BRICS+ Fashion Summit (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Владелец Bosco di Ciliegi (специализируется на продажах люксовых товаров и управляет московским ГУМом) Михаил Куснирович усомнился в том, что российские бренды могут заменить ушедшие из России люксовые марки. Дискуссия с участием Куснировича на эту тему состоялась во вторник, 28 ноября, на пленарной сессии Brics+ Fashion Summit, предает корреспондент РБК.

«Допустим, я готов освободить место Chanel для российского дизайнера. Кто готов взять на себя ответственность, чтобы на первую линию ГУМа прийти и вдолгую, помимо всех маркетплейсов, начать творить свое?» — задался вопросом в рамках сессии Куснирович. Прежде чем получить на него ответ, он сразу добавил, что для этого необходимо не «одноразово заполнить», а каждый сезон наполнять магазин товарным запасом, обучая продавцов и платя аренду.

По мнению Куснировича, сложившаяся ситуация — отличная возможность для отечественных дизайнеров, однако для успеха, по его мнению, российские бренды должны пройти «жизненный цикл». «Если подсуетиться и в замену ушедшего чем-то заполнить [освободившиеся площади] — это не успех, это немного заработать», — считает предприниматель.

В качестве успешного примера Куснирович привел открытие в апреле этого года в ГУМе на месте Louis Vuitton, у которого закончился контракт, «дома» футбольного клуба «Динамо», за который предприниматель, по его собственным словам, болеет с детства.

После начала специальной военной операции на Украине российский рынок покинули практически все продавцы люксовых товаров — Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и другие. При этом они сохранили за собой занимаемые площади, продолжив платить за них аренду. Их товарные остатки выкупили российские операторы люксовых торговых площадей: например, группа Mercury (управляет, в частности, универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге) приобрела запасы Gucci, а товары бренда Prada были доступны на сайте ЦУМа.

Куснирович основал Bosco di Ciliegi в 1991 году, а в 1992 году арендовал здание ГУМа на Красной площади в Москве. В 2014 году он переподписал контракт с Росимуществом на 49 лет. По собственным данным, на сайте магазина сейчас представлены 295 женских, 175 мужских и 274 детских бренда, а также 36 марок товаров для дома. По данным СПАРК, выручка АО «Торговый дом ГУМ» в 2022 году сократилась с 7,5 млрд руб. годом ранее до 6,5 млрд, чистая прибыль упала с 1,8 млрд руб. до 328 млн.

Куснировичу также принадлежит 70% в британской Investments Global Ltd, владеющей, в свою очередь, итальянской компанией MKC Group S.r.l. Она работает с Bosco Sport, специализирующейся на продаже спортивной одежды и аксессуаров. Под этим брендом, в частности, последняя выпускала коллекцию одежды для спорта и активного отдыха — официальную спортивную экипировку олимпийской команды России с 2002 по 2017 год. По данным последней доступной отчетности Investments Global Ltd, в 2021 году ее оборот составил €68,2 млн (годом ранее он был на уровне €69,3 млн).

В 2023 году у многих иностранных люксовых брендов, приостановивших работу в России, заканчиваются контракты, обращает внимание директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько — продлевать их, по словам эксперта, иностранные компании не собираются. При этом многие арендодатели, например ЦУМ, расторгали контракты досрочно с компенсацией еще задолго до этого, поэтому ГУМ, по мнению Малахатько, несколько «опаздывает», заявляя о готовности пересдать площади.

Собрать «хороший урожай» росcийских люксовых брендов сейчас сложнее, чем еще четыре—шесть месяцев назад — те, кто хотел занять суперпремиальные площади, уже сделали это, либо подписав форвардные контракты (договор с обязательством сдать в аренду на определенный срок с определенными условиями), либо договоры аренды по тем площадкам, где с люксом удалось договориться о досрочном расторжении, поясняет эксперт. Так, на Петровке, в Столешниковом переулке и на других столичных люксовых улицах в периметре шести—восьми месяцев появятся российские люксовые и премиальные ювелирные магазины, купальники, пуховики, толстовки, аксессуары, техника.

При этом ставки, которые раньше составляли около €3–5 тыс. в год за квадратный метр, упали в среднем на 30–40% и платятся теперь уже в рублях. Люксовых российских брендов не так много, поэтому ГУМу, у которого более половины площадей предназначено для люксовых магазинов, необходимо как можно скорее представить новую концепцию универмага, чтобы привлечь новых арендаторов, резюмирует эксперт.