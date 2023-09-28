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Война санкций ,  
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На месте Victoria's Secret в «Метрополисе» откроется «Слепая курица»

«Слепая курица» займет помещения Victoria's Secret и Zara Home в «Метрополисе»
Сюжет
Война санкций
Сеть магазинов люксовых товаров «Слепая курица» продолжает занимать места ушедших из России иностранных брендов. В 2024 году она откроет два флагманских магазина на месте Victoria's Secret и Zara Home в ТЦ «Метрополис» в Москве
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В одном из крупнейших московских торговых центров «Метрополис» в начале 2024 года откроется два флагманских магазина сети оптики и люксовой обуви «Слепая курица», сообщил РБК владелец компании Михаил Молчанов.

Один из магазинов займет часть площадей американской сети Victoria's Secret, которая в марте прошлого года объявила об уходе из России: здесь будут продаваться обувь и аксессуары, сообщил владелец «Слепой курицы». Второй магазин будет классическим салоном оптики: он откроется напротив, на месте закрывшейся точки Zara Home (входит в испанскую группу Inditex), которая тоже покинула российский рынок после начала военной операции на Украине. РБК направил запрос в администрацию ТЦ «Метрополис».

Открытие салона с обувью и аксессуарами запланировано на январь 2024 года, салона оптики — к 1 апреля. Площадь каждого нового магазина составит 600 кв. м, уточнил Молчанов. В их открытие бизнесмен планирует вложить 300 млн руб. собственных средств с учетом закупки товара.

В ноябре «Слепая курица» также откроет салон оптики в ТЦ «Мега Химки» на бывшей площадке Tommy Hilfiger. Объем вложений в этот проект составит 90 млн руб. Срок окупаемости всех новых магазинов, надеется Молчанов, должен составить полтора-два года.

Чем известна «Слепая курица»

Сеть салонов оптики под брендом «Слепая курица» работает с 2017 года, она специализируется на продажах оправ для медицинских очков, линз, а также солнечных очков и аксессуаров мировых люксовых брендов. В числе марок, представленных в магазинах компании, — Chanel, Burberry, Gucci, Prada и другие. Сейчас, по собственным данным, сеть насчитывает 18 точек — 16 салонов оптики, обувной магазин и department store, где представлено около 50 мировых брендов.

С октября прошлого года «Слепая курица» развивает новый для себя формат — магазины обуви и аксессуаров премиальных марок. Первая такая точка открылась в «Афимолле». В этом году компания запустила первый department store — мультибрендовый универмаг площадью 3 тыс. кв. м.

Согласно ЕГРЮЛ, Михаил Молчанов является единственным владельцем компании. Выручка самого первого юрлица сети — саратовского ООО «Слепая курица» — в 2022 году составила 478 тыс. руб., чистая прибыль — 29 тыс. руб. Выручка московского ООО «Слепая курица лтд», зарегистрированного в августе прошлого года, — 14,5 млн руб., чистая прибыль — 22 тыс. руб.

Раньше средняя площадь магазинов «Слепой курицы» не превышала 100 кв. м, поэтому проект площадью 600 кв. м можно считать флагманом, полагает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Но в том, что владельцу удастся окупить вложения за полтора-два года, она сомневается: по словам эксперта, стандартный срок для крупноформатных магазинов составляет около трех с половиной лет. Хакбердиева также отмечает, что конкуренцию «Слепой курице» могут составить частные закупщики и поставщики люксовых брендов, число которых за последние полтора года значительно возросло. Часто у них можно найти более широкий выбор по ценам существенно ниже.

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Не попавшие под ограничения премиальные товары — то есть те, которые стоят дешевле €300 и чьи производители не прекратили поставки на российский рынок, — продаются неплохо, говорит старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько. Но все же значительная часть реализуемых в России люксовых брендов завозится в рамках параллельного импорта, из-за чего конечная стоимость продукции значительно возросла. Из-за этого общие продажи премиальных брендов остаются пока на невысоком уровне, добавляет эксперт.

Как изменился fashion-рынок в России

После начала специальной военной операции российский рынок покинули несколько крупнейших мировых fashion-ретейлеров. В их числе — испанская Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и шведская H&M (H&M, Cos, & Other Stories). С марта прошлого года закрытыми стоят российские бутики Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и других люксовых марок. Возможности ввоза в Россию их товаров в рамках параллельного импорта ограничены: США и ЕС запретили поставки в Россию предметов роскоши стоимостью от $300 и €300 соответственно.

Уход с рынка крупных западных ретейлеров привел к росту объемов свободных торговых площадей в стране. По данным CORE.XP, на конец четвертого квартала 2022 года только в Москве этот показатель составлял 11,7% против 6,4% годом ранее. К концу первого квартала 2023 года объем вакантных площадей увеличился до 14%. Но затем показатель начал снижаться: по итогам третьего квартала объем свободных площадей в московских торгцентрах составлял уже 8,2%.

Большую часть освободившихся площадей уже заняли российские ретейлеры — например, помещения ушедшего масс-маркета заняли магазины Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), сети Gloria Jeans и другие. Но несмотря на это, объем вакантных площадей еще остается выше уровня начала 2022 года, отмечает Хакбердиева. По ее словам, в Москве этот показатель составляет около 12% против 9% в начале 2022 года. К докризисному уровню при отсутствии новых потрясений рынок вернется примерно в начале следующего года, прогнозирует она. В этом случае ретейлеры снова столкнутся с дефицитом топовых площадок, ведь в регионах, где практически не были представлены люксовые бренды, число свободных площадей сокращается еще быстрее.

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Теги
Мария Котова Мария Котова
Ретейлеры люкс торговые центры одежда премиальный сегмент
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