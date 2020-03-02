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СМИ узнали о выплате «Роснефтью» $250 млн за сделку в Курдистане

Вознаграждение было выплачено швейцарской Rosneft Trading неназванному консультанту. Условием выплаты назывался успех в заключении договора на добычу нефти с правительством иракского Курдистана
Роснефть ROSN ₽395,05 -2,07% Купить
Фото: Azad Lashkari / Reuters

Дочерняя трейдинговая компания «Роснефти» Rosneft Trading, зарегистрированная в Швейцарии, заплатила $250 млн консультанту для «помощи в обеспечении сделок» в иракском Курдистане. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность сингапурского подразделения российской нефтяной компании.

Консультант должен был оказать услуги, связанные с «предлагаемым концессионным соглашением» с правительством иракского Курдистана. В документах говорится, что вознаграждение было выплачено в период 2017–2018 годов. При этом его получатель в отчетности не называется. Условием выплаты этой суммы указан «успех» в проведении переговоров.

В «Роснефти» сообщили агентству, что все сделки подлежат включению в консолидированную отчетность материнской компании и дочерних компаний. «В соответствии с требованиями законодательства отчеты проходят все необходимые проверки (включая проверку того, предоставляется ли информация о совершенных сделках в полном объеме и соответствуют ли сделки рыночным условиям и являются ли они экономически жизнеспособными)», — отметили в компании. Представитель Министерства финансов регионального правительства Курдистана от комментариев отказался.

РБК направил запрос в «Роснефть».

«Роснефть» сообщила о ситуации с долгами Венесуэлы и Иракского Курдистана
Бизнес

«Роснефть» в мае 2018 года отчиталась о заключении соглашения о развитии газового бизнеса в иракском Курдистане. Договор был подписан в рамках Петербургского экономического форума с правительством курдского региона республики Ирак. Стороны, как говорилось в сообщении компании, закрепили намерения «провести детальный анализ потенциальных возможностей сотрудничества в газовой сфере». Осенью 2017 года «Роснефть» сообщила о том, что компания и иракское правительство Курдистана «объявили о начале совместной реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе». В ноябре 2017 года компания в отчете за третий квартал по МСФО сообщила, что выплатила правительству региона $1,3 млрд аванса в рамках контракта на поставку нефти.

В середине октября прошлого года вице-президент российской компании Эрик Лирон заявил, что «Роснефть» пришла в регион «всерьез и надолго» и сохраняет все планы по работе в иракском Курдистане. Единственным сдерживающим фактором он назвал близость к ирако-сирийской границе.

Rosneft Trading была зарегистрирована в Женеве в 2011 году с целью реализации зарубежных проектов. По расчетам журнала Forbes, Rosneft Trading в 2018 году заняла третье место в рейтинге покупателей российской нефти с общей суммой контрактов на $12,5 млрд (в тот год покупала нефть только у материнской компании). Согласно информации «Роснефти», Rosneft Trading занималась не только венесуэльской нефтью, но и закупает по предоплатам нефть в иракском Курдистане, осуществляет взаимные поставки нефти с Таиландом, поставляет СПГ в Египет.

В середине февраля Минфин США ввел санкции против Rosneft Trading. Как пояснили в ведомстве, «дочка» «Роснефти» была включена в санкционный список SDN за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Как указали в Минфине, активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес. «Роснефть» назвала санкции США «правовым произволом», указав, что реализует проекты в соответствии с нормами международного и национального законодательства.

«Роснефть» назвала санкции США «правовым произволом»
Бизнес

Автор: Михаил Юшков
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Иракский Курдистан, «Роснефть»
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