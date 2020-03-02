СМИ узнали о выплате «Роснефтью» $250 млн за сделку в Курдистане

Вознаграждение было выплачено швейцарской Rosneft Trading неназванному консультанту. Условием выплаты назывался успех в заключении договора на добычу нефти с правительством иракского Курдистана

Фото: Azad Lashkari / Reuters

Дочерняя трейдинговая компания «Роснефти» Rosneft Trading, зарегистрированная в Швейцарии, заплатила $250 млн консультанту для «помощи в обеспечении сделок» в иракском Курдистане. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность сингапурского подразделения российской нефтяной компании.

Консультант должен был оказать услуги, связанные с «предлагаемым концессионным соглашением» с правительством иракского Курдистана. В документах говорится, что вознаграждение было выплачено в период 2017–2018 годов. При этом его получатель в отчетности не называется. Условием выплаты этой суммы указан «успех» в проведении переговоров.

В «Роснефти» сообщили агентству, что все сделки подлежат включению в консолидированную отчетность материнской компании и дочерних компаний. «В соответствии с требованиями законодательства отчеты проходят все необходимые проверки (включая проверку того, предоставляется ли информация о совершенных сделках в полном объеме и соответствуют ли сделки рыночным условиям и являются ли они экономически жизнеспособными)», — отметили в компании. Представитель Министерства финансов регионального правительства Курдистана от комментариев отказался.

РБК направил запрос в «Роснефть».