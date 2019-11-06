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Бизнес ,  
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«Роснефть» сообщила о ситуации с долгами Венесуэлы и Иракского Курдистана
Венесуэльской PDVSA удалось снизить долг до $800 млн, что является двухлетним минимумом
Фото: Carlos Jasso / Reuters

«Роснефть» опубликовала отчетность по МСФО за третий квартал 2019 года, которой, в частности, рассказывается о ситуации с долгами со стороны венесуэльской PDVSA и властей Иракского Курдистана.

Из отчетности следует, что долг государственной нефтяной компании Венесуэлы по состоянию на 30 сентября снизился за квартал с $1,1 млрд до $800 млн. Таким образом, сумма выданных предоплат PDVSA стала минимальной с декабря 2017 года.

Долги властей Иракского Курдистана в третьем квартале выросли на те же $300 млн: с $1,9 млрд до $2,2 млрд, что является максимумом c конца прошлого года.

В середине октября венесуэльское оппозиционное издание El Nacional сообщило о том, что в Каракасе якобы обсуждали вопрос о передаче PDVSA России в ответ на списание долгов. Утверждалось, что специалисты из Москвы якобы приезжали в Венесуэлу, чтобы на месте оценить состояние государственной компании.

В «Роснефти» РБК тогда же заявили, что не намерены комментировать слухи, а источник РБК в российском правительстве сообщил, что вопрос о передаче контроля над PDVSA на переговорах с Каракасом не обсуждался.

Позже опроверг информацию о переговорах и спикер венесуэльского парламента Диосдадо Кабельо.

«Роснефть» ведет разработку месторождений нефти в Иракском Курдистане, на севере Ирака, с 2018 года. В середине октября первый вице-президент российской компании Эрик Лирон заявил, что «Роснефть» пришла в регион «всерьез и надолго», а единственным сдерживающим фактором он назвал близость к границе с Сирией.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Венесуэла, «Роснефть»
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