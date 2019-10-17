«Роснефть» приостановила добычу нефти на месторождении у границы с Сирией

«Роснефть» приостановила работы на восьмом блоке в иракском Курдистане из-за близости к ирако-сирийской границе. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Эрик Лирон, передает ТАСС.
Он пояснил, что блок 8 расположен близко к границе с Сирией, поэтому руководство приняло решение на некоторое время приостановить добычу. «Пока не будет обеспечена стопроцентная безопасность наших сотрудников», — подчеркнул Лирон.
Тем не менее он добавил, что «Роснефть» пришла в регион «всерьез и надолго», и компания сохраняет все планы по работе в Иракском Курдистане. Единственным сдерживающим фактором он назвал близость к ирако-сирийской границе.
В настоящее время на блоке 11 добыча продолжается, отметил он. «Единственное, что может быть сдерживающим фактором, — это близость к границе Сирии», — сказал Лирон.
Турция 9 октября начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских «Отрядов народной самообороны» и «Сирийских демократических сил», которых Анкара считает террористами. После этого ситуация на севере Сирии обострилась. Курдское ополчение и ООН сообщают о сотнях тысяч беженцев из зоны боевых действий. На поддержку курдского ополчения выступили подразделения армии Сирии.
«Роснефть» ведет разработку месторождений нефти в Иракском Курдистане, на севере Ирака, с 2018 года. Также в Ираке работают российские ЛУКОЙЛ и связанная со «Стройтрансгазом» Геннадия Тимченко Stroytransgaz Oil.