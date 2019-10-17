«Роснефть» приостановила добычу нефти на месторождении у границы с Сирией

«Роснефть» приостановила добычу нефти на месторождении у границы с Сирией

«Роснефть» приостановила работы на восьмом блоке в иракском Курдистане из-за близости к ирако-сирийской границе. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Эрик Лирон, передает ТАСС.

Он пояснил, что блок 8 расположен близко к границе с Сирией, поэтому руководство приняло решение на некоторое время приостановить добычу. «Пока не будет обеспечена стопроцентная безопасность наших сотрудников», — подчеркнул Лирон.

Тем не менее он добавил, что «Роснефть» пришла в регион «всерьез и надолго», и компания сохраняет все планы по работе в Иракском Курдистане. Единственным сдерживающим фактором он назвал близость к ирако-сирийской границе.