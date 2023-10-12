МИД пообещал ответить на планы конфискации жилья у россиян в Финляндии

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Россия не оставит без ответа планы властей Финляндии упростить механизм изъятия недвижимости россиян, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства, лишь на словах придерживающегося ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности», — сказала она.

По словам представителя МИДа, российские собственники не могут заплатить налоги или приехать в страну, чтобы следить за своей недвижимостью, из-за действий финских властей, которые вводят «все новые и новые» санкции.

Захарова назвала планы Финляндии «очередным подтверждением русофобской сущности» их политики и напомнила о предыдущих ограничениях, в частности о запретах на въезд в страну для российских туристов и ввоз легковых автомобилей с российскими номерами, а также прекращении оплат по финансовым инструментам.

МИД воспринимает планы Хельсинки упростить конфискацию домов россиян как очередную попытку ущемить права граждан России, подчеркнула она.

10 октября министр юстиции Финляндии Лина Мери рассказала о намерении правительства упростить процесс изъятия недвижимости у россиян. Она заявила, что россияне «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами» — не уплачивают налоги и не платят по счетам из-за сложностей с платежами за рубежом. По новому закону проводить процедуру изъятия можно будет и в электронном виде.

Россияне столкнулись со сложностями при оплате счетов в Финляндии после их частичного закрытия в финских банках. При этом банковские связи между странами сейчас отсутствуют, связаться с российскими владельцами стало проблематично.

Опрошенные РБК юристы отметили, что в случае одобрения идеи властями Финляндии нововведение должно применяться одинаково ко всем гражданам: и к финнам, и к россиянам.