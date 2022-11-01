Самой прибыльной компанией России стал «Газпром»

В пятерку самых прибыльных компаний за прошлый год помимо «Газпрома» и Сбербанка вошли «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Компания «Газпром» возглавила список самых прибыльных компаний России, следует из данных рейтинга, составленного Forbes. Журнал основывался на отчетности компаний по итогам прошлого года, а также данных ФНС и Росстата. За минувший год «Газпром» заработал 2,2 трлн руб. чистой прибыли.

Второе место в рейтинге досталось Сбербанку (чистая прибыль — 1,2 трлн руб.), третье — «Роснефти», прибыль которой составила 1 трлн руб. В целом первая десятка самых прибыльных российских компаний выглядит так:

«Газпром» — 2,2 трлн руб.

Сбербанк — 1,2 трлн руб.

«Роснефть» — 1 трлн руб.

ЛУКОЙЛ — 775,5 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» — 513,2 млрд руб.

«Норильский никель» — 512,9 млрд руб.

НОВАТЭК — 451,6 млрд руб.

НЛМК — 371,7 млрд руб.

«Ямал СПГ» — 354,7 млрд руб.

ВТБ — 327,4 млрд руб.

В начале 2022 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания ожидает максимальный за всю свою историю финансовый результат и пообещал рекордные дивиденды инвесторам. Однако из-за начала военной операции России на Украине и санкций, которые ввели западные страны, собрание акционеров «Газпрома» в июне решило не платить дивиденды за 2021 год, несмотря на рекомендацию менеджмента и совета директоров направить 50% от чистой прибыли на выплаты инвесторам.

За полторы недели до собрания акционеров, 21 июня, стало известно, что Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к НДПИ на добываемый в России газ, которая представляет собой, по сути, дополнительный налог для «Газпрома» за три месяца — с сентября по ноябрь 2022 года. Сумму выплат Минфин установил на уровне 416 млрд руб. в месяц, то есть всего 1,248 трлн руб., что практически полностью соответствует 50% скорректированной чистой прибыли «Газпрома» за 2021 год. Путин подписал соответствующий закон 14 июля.

Также правительство внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым с начала 2023 года до 31 декабря 2025 года с «Газпрома» будут ежемесячно взимать по ₽50 млрд в виде НДПИ. Таким образом, в 2023 году сумма налога, который должен заплатить «Газпром», может вырасти на ₽600 млрд.

В конце сентября акционеры «Газпрома» согласились направить ₽1,208 трлн руб. на промежуточные дивиденды в размере 51,03 руб. на акцию. Правительство это решение поддержало.

Несмотря на санкции из-за роста мировых цен на топливо по итогам первого полугодия 2022 года «Газпром» продемонстрировал рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений, говорил зампред правления компании Фамил Садыгов. По его словам, за этот период показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн руб. «После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн руб.», — отметил Садыгов.