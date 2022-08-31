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Правительство поддержало решение «Газпрома» о выплате дивидендов

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Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию, или 1,2 трлн руб., в соответствии с директивой правительства, сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

«Решение о выплате дивидендов [«Газпрома» за первое полугодие] принято советом директоров компании на основании директивы правительства», — заявили в ведомстве. Так там ответили на вопрос РБК о том, поддерживает ли министерство действия «Газпрома» и не считает ли оно, что дополнительные доходы госкомпании за первое полугодие 2022 года, как и за весь 2021 год, должны быть изъяты в виде повышенного НДПИ.

«Газпром» пообещал в будущем не отказываться от выплаты дивидендов
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

В июне собрание акционеров «Газпрома» решило не платить дивиденды за 2021 год, несмотря на рекомендацию менеджмента и совета директоров компании направить на выплаты акционерам 1,244 трлн руб. (50% скорректированной чистой прибыли). Незадолго до этого «Газпром» обязали выплатить государству в качестве надбавки к НДПИ почти ту же самую сумму — 1,248 трлн руб.

30 августа совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие. «Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер (цитата по ТАСС). Компания заверила, что в дальнейшем не будет отказываться от выплат дивидендов, как это и предусмотрено ее политикой.

Теги
Газпром дивиденды Минфин правительство НДПИ
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