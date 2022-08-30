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Бизнес ,  
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«Газпром» пообещал в будущем не отказываться от выплаты дивидендов

По словам зампреда компании, несмотря на санкционное давление и «неблагоприятную внешнюю среду», в первом полугодии 2022-го «Газпром» заработал 2,5 трлн руб. в виде чистой прибыли, из которых 1,244 трлн руб. направит на дивиденды
«Газпром» GAZP ₽204 +7,37% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию, а также пообещал в будущем не отказываться от выплат дивидендов, как это и предусмотрено политикой компании, следует из сообщения «Газпрома».

В июне собрание акционеров решило не платить дивиденды за 2021 год, несмотря на рекомендацию менеджмента и совета директоров компании направить на выплаты 1,244 трлн руб. Незадолго до этого стало известно, что «Газпром» обязали выплатить государству в качестве надбавки к НДПИ почти ту же самую сумму — 1,248 трлн руб.

«В дальнейшем мы намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли», — заявил зампред правления компании Фамил Садыгов по итогам сегодняшнего заседания совета директоров.

Он объяснил, что, несмотря на санкционное давление и «неблагоприятную внешнюю среду», в первом полугодии 2022 года «Газпром» продемонстрировал рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений.

«Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн руб. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн руб.», — отметил Садыгов.

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Рост мировых цен на нефть, газ и другие виды ископаемого топлива продолжается с конца февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Так, на прошлой неделе биржевая цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м, достигнув максимального уровня с начала марта, однако позже опустилась до $2600.

В середине августа «Газпром» спрогнозировал, что, по консервативной оценке, биржевые цены на газ могут обновить рекорд и превысить $4000 за 1 тыс. куб. м уже этой зимой.

На фоне антироссийских санкций годовая инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%, при этом больше всего подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении. В июле страны — члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года.

Российские власти ограничительные меры, объявленные против страны, называли незаконными и обещали дать равноценный ответ. В частности, на фоне заморозки почти половины золотовалютных резервов ЦБ за рубежом президент Владимир Путин перевел расчеты за российский газ в рубли. Говоря же о росте цен в Европе, он отметил, что к нему привели не действия России на Украине, а системные ошибки США и Евросоюза в экономической политике.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Газпром дивиденды выплата прибыль
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