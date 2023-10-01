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Экс-советник Меркель назвал плюсы и минусы покупки газа Берлином у Москвы

Экс-советник заявил о возникшей при Меркель зависимости ФРГ от газа из России
Российский газ помог обеспечить рост немецкой экономики, но сделал Берлин зависимым в энергетическом плане от Москвы, заявил бывший советник Меркель. Она сама, отвечая на критику, называла контракты с Россией целесообразными
Ларс-Хендрик Рёллер
Ларс-Хендрик Рёллер (Фото: Guido Bergmann / dpa / Global Look Press)

Покупки российского газа Германией в период канцлерства Ангелы Меркель привели к зависимости Берлина от Москвы в энергетике, заявил бывший главный экономический советник Меркель Ларс-Хендрик Рёллер в интервью Financial Times. Он был ее советником с 2011-го по 2021-й, когда она ушла в отставку. Меркель возглавляла немецкое правительство с 2005 года.

«В результате мы, в конце концов, стали очень зависимы от российского газа — это факт», — сказал он. По его словам, если бы Германия знала то, что произойдет в будущем, то действовала бы по-другому.

Рёллер отметил, что в покупке газа у России были и плюсы: в частности, немецкой экономике были обеспечены высокие темпы роста, которые «в противном случае были бы невозможны», Москва показала себя надежным поставщиком.

Кроме того, у Меркель не было другого выбора на фоне отказа Германии от ядерной энергии, сказал экс-советник. Именно при ней, после аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году, власти приняли решение закрыть немецкие атомные станции. Последние три были отключены в апреле этого года. Нынешний канцлер Олаф Шольц подчеркивал, что Германия не вернется к использованию ядерной энергии.

Рёллер отметил, что при Меркель в стране должным образом не развивали возобновляемую энергетику, а заниматься диверсификацией поставок и строительством инфраструктуры для приема сжиженного природного газа (СПГ) правительству тогда было сложно из-за «политического контекста того времени».

Шольц критиковал энергетическую политику Меркель: излишнюю зависимость Германии от российского газа он называл ее ошибкой и отмечал, что в стране не была создана необходимая инфраструктура, «чтобы в случае чего можно было быстро изменить ситуацию»

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Однако Меркель отвергала подобные заявления. По словам экс-канцлера, контракты Берлина и Москвы по поставкам больших объемов газа были «очень целесообразными» из-за низкой стоимости российского топлива по сравнению с СПГ из других стран. Она говорила, что не жалеет о своих решениях.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что немецкая экономика получила возможность развиваться именно за счет российских углеводородов. Теперь же, когда Германия от них отказалась, дела в экономике страны ухудшились. «Поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны», — считает Медведев.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия российский газ Ангела Меркель
Ангела Меркель фото

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года
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