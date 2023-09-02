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Шольц назвал ядерную энергетику «мертвой лошадью» для Германии

Канцлер Шольц: Германия не вернется к атомной энергетике
Германия окончательно отказалась от атомной энергетики, заявил Шольц. Некоторые политики на фоне энергокризиса призвали вернуть к работе последние отключенные в апреле немецкие АЭС, другие даже призвали строить новые
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Германия не будет возвращаться к использованию атомной энергии, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью радио Deutschlandfunk.

«Проблема ядерной энергетики в Германии — мертвая лошадь. Тому, кто захочет построить атомные электростанции, потребуется 15 лет и придется потратить от €15 млрд до €20 млрд на одну [АЭС]», — сказал Шольц. Он подчеркнул, что ядерной энергетике в стране «пришел конец» и она более не будет применяться в Германии.

В немецком языке есть выражение Ein totes Pferd reiten, которое буквально переводится как «ехать на мертвой лошади». Оно означает бесполезную трату усилий, которая не окупится в долгосрочной перспективе.

В апреле этого года в Германии отключили три последние работавшие в стране атомные электростанции. Так закончилась более чем 60-летняя история мирного атома в стране. Первые протесты против возведения АЭС в Германии начались еще в 1970-х, в 1998 году Социал-демократическая партия страны (СДПГ, Шольц является ее членом) и «зеленые» поставили цель отказаться от ядерной энергетики. В 2002-м это было закреплено законодательно.

Окончательное решение об отказе приняло правительство канцлера Ангелы Меркель после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. Последние немецкие станции должны были закрыть в 2022 году, но из-за военных действий на Украине и энергетического кризиса срок остановки реакторов был перенесен на весну этого года.

Энергетический кризис в стране все еще продолжается, поэтому некоторые политики высказываются за прекращение демонтажа трех остановленных в апреле станций и даже строительство новых. В частности, лидер фракции СДПГ в бундестаге Кристиан Дюрр заявил, что «атомные электростанции могли бы оставаться подключенными к электросети в этой напряженной ситуации». Председатель «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц назвал остановку реакторов «серьезной политической ошибкой», которая привела к искусственному дефициту электроэнергии. «Альтернатива для Германии» призвала строить новые АЭС.

Шольц выступает за удовлетворение потребностей страны в электроэнергии с помощью возобновляемых источников.

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В качестве другого решения энергокризиса в стране директор Института экономики Германии Михаэль Хютер предложил фиксацию цен на промышленную электроэнергию. «Конечно, [предложение] о том, кому давать деньги, делается проще, чем предложение о том, откуда они должны поступать», — сказал Шольц и отметил, что стране не стоит наращивать долги.

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Олаф Шольц атомная энергетика Германия
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Пространство выбора

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