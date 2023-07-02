Киев призвал Германию не повторять «ошибку Меркель»

В Литве в середине июля пройдет саммит НАТО. Украинские власти ожидают на нем прогресса по своей заявке и призывают Берлин не повторять позицию Меркель, которая в 2008 году выступила против принятия Киева

Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германии не стоит снова, как 15 лет назад, препятствовать намерению Украины присоединиться к НАТО, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

«Не повторяйте ошибку, которую канцлер [Ангела] Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО», — призвал он.

Кулеба счел, что это решение «отрыло дверь» для присоединения Россией полуострова Крым и военной операции. Он при этом признал невозможность атлантической интеграции до завершения вооруженного конфликта, «но после войны было бы самоубийством для Европы не принять Украину в члены НАТО». Министр пообещал, что Киев после присоединения облегчит положение Германии и стран Восточной Европы по защите восточного фланга альянса, «взяв это бремя на свои плечи».

Ближайший саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

В 2008 году вопрос о присоединении Украины к НАТО рассматривался на саммите НАТО в Бухаресте. Меркель в том году, несмотря на позициюСША, выступила против принятия Украины, пояснив, что интеграцию должны одобрять не только власти, но и существенная доля населения принимаемых стран. Тогда она считала, что время для предоставления Киеву плана действий по членству еще не пришло. Спустя шесть лет, в 2014 году, украинские власти не исключили проведения референдума, что бы показать поддержку вступления в НАТО среди украинцев, но в правительстве Меркель не сочли этот шаг эффективным.

В Киеве говорили, что Украину не приняли в альянс прежде всего из-за Меркель. «Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных», — рассказывал этой весной украинский министр обороны Алексей Резников.

Планы Украины вступить в НАТО стали одной из причин военной операции России, говорил президент Владимир Путин. Он пояснял, что в случае размещения в соседнем государстве инфраструктуры НАТО, подлетное время ракет до объектов в России значительно сократится: «Это прямо нож к горлу, и они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы».

После начала полномасштабных боев на Украине бывший канцлер не изменила своего мнения, что в 2008 году не следовало поддерживать принятие этой страны в альянс.