Киев призвал Германию не повторять «ошибку Меркель»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Рогов сообщил о работе ПВО в Запорожье и российских «Геранях» Политика, 03:38
Австрия присоединится к европейской ПВО при сохранении нейтралитета Политика, 03:11
В Госдуме рассказали о выгоде закона об исламском банкинге Финансы, 03:11
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 02:49
Протестующие во Франции приблизились к Елисейскому дворцу Политика, 02:36
Киев призвал Германию не повторять «ошибку Меркель» Политика, 02:30
Глава УПЦ провел службу в киевской лавре после требований покинуть ее Политика, 01:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Три человека погибли в ДТП в Саратовской области Общество, 01:14
Главой доктрины Ватикана стал автор книги о целебности поцелуев Общество, 01:10
Минтранс сообщил о сокращении на 5 км пробки у въезда на Крымский мост Общество, 00:45
Жена президента Сирии заявила о желании выучить русский язык Политика, 00:31
Король Нидерландов извинился за роль страны в работорговле Политика, 00:29
В Грузии назвали несправедливыми санкции Украины против Georgian Airways Политика, 00:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев призвал Германию не повторять «ошибку Меркель»

Кулеба призвал Германию не повторять «ошибку Меркель» по заявке Украины в НАТО
В Литве в середине июля пройдет саммит НАТО. Украинские власти ожидают на нем прогресса по своей заявке и призывают Берлин не повторять позицию Меркель, которая в 2008 году выступила против принятия Киева
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германии не стоит снова, как 15 лет назад, препятствовать намерению Украины присоединиться к НАТО, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

«Не повторяйте ошибку, которую канцлер [Ангела] Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО», — призвал он.

Кулеба счел, что это решение «отрыло дверь» для присоединения Россией полуострова Крым и военной операции. Он при этом признал невозможность атлантической интеграции до завершения вооруженного конфликта, «но после войны было бы самоубийством для Европы не принять Украину в члены НАТО». Министр пообещал, что Киев после присоединения облегчит положение Германии и стран Восточной Европы по защите восточного фланга альянса, «взяв это бремя на свои плечи».

Ближайший саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

В 2008 году вопрос о присоединении Украины к НАТО рассматривался на саммите НАТО в Бухаресте. Меркель в том году, несмотря на позициюСША, выступила против принятия Украины, пояснив, что интеграцию должны одобрять не только власти, но и существенная доля населения принимаемых стран. Тогда она считала, что время для предоставления Киеву плана действий по членству еще не пришло. Спустя шесть лет, в 2014 году, украинские власти не исключили проведения референдума, что бы показать поддержку вступления в НАТО среди украинцев, но в правительстве Меркель не сочли этот шаг эффективным.

В Киеве говорили, что Украину не приняли в альянс прежде всего из-за Меркель. «Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных», — рассказывал этой весной украинский министр обороны Алексей Резников.

Читайте на РБК Pro
«Лихие 90-е в США»: какие ошибки прошлого мешают Walmart обойти Amazon
Иностранные компании передали бизнес менеджменту: что не так в этой схеме
Цены на медь под давлением. Как можно заработать на цветном металле
Клиентоцентричность: как управлять лояльностью клиента на основе данных

Планы Украины вступить в НАТО стали одной из причин военной операции России, говорил президент Владимир Путин. Он пояснял, что в случае размещения в соседнем государстве инфраструктуры НАТО, подлетное время ракет до объектов в России значительно сократится: «Это прямо нож к горлу, и они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы».

После начала полномасштабных боев на Украине бывший канцлер не изменила своего мнения, что в 2008 году не следовало поддерживать принятие этой страны в альянс.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Ангела Меркель НАТО Дмитрий Кулеба МИД Украины
Ангела Меркель фото

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года
Материалы по теме
FAS узнала о проекте соглашения стран Запада по гарантиям для Украины
Политика
Резников заявил о резервах Украины с танками НАТО
Политика
CNN узнал о решении США не делиться данными о планах Пригожина с НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter