Ограничения из-за COVID вновь подняли интерес к аренде загородных домов

В сентябре в Подмосковье вновь вырос спрос на аренду загородных домов: профильные интернет-сервисы заявляют о возросшем интересе минимум на 30%. Риелторы фиксируют продление ранее заключенных договоров аренды

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Новые ограничения, объявленные в Москве в конце сентября из-за пандемии коронавируса, способствовали росту интереса к долгосрочной аренде загородных домов, констатирует главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. По ее данным, на последней неделе сентября количество просмотров объявлений об аренде загородных домов в Московской области увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 67%, тогда как в первые три недели сентября годовой прирост был на уровне 17–18%. Основной всплеск интереса был отмечен 27–29 сентября, за эти три дня число просмотров как минимум удвоилось, утверждает Кирюхина.

С 28 сентября власти Москвы и Московской области рекомендовали людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за угрозы коронавирусной инфекции. 29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в этом году осенние каникулы в школах продлятся не одну неделю, а две. С 5 по 29 октября уйти на дистанционный режим работы должны 30% сотрудников всех столичных компаний.

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В целом число просмотров объявлений об аренде загородных домов в Подмосковье на ЦИАН в сентябре выросло в годовом выражении на 31%. Сервис «Avito Недвижимость» заявляет об увеличившемся спросе в прошлом месяце на 48% (данные не учитывают 28–30 сентября).