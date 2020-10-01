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Пандемия коронавируса ,  
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Ограничения из-за COVID вновь подняли интерес к аренде загородных домов

В сентябре в Подмосковье вновь вырос спрос на аренду загородных домов: профильные интернет-сервисы заявляют о возросшем интересе минимум на 30%. Риелторы фиксируют продление ранее заключенных договоров аренды
Фото:Василий Шитов / ТАСС
Фото: Василий Шитов / ТАСС

Новые ограничения, объявленные в Москве в конце сентября из-за пандемии коронавируса, способствовали росту интереса к долгосрочной аренде загородных домов, констатирует главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. По ее данным, на последней неделе сентября количество просмотров объявлений об аренде загородных домов в Московской области увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 67%, тогда как в первые три недели сентября годовой прирост был на уровне 17–18%. Основной всплеск интереса был отмечен 27–29 сентября, за эти три дня число просмотров как минимум удвоилось, утверждает Кирюхина.

С 28 сентября власти Москвы и Московской области рекомендовали людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за угрозы коронавирусной инфекции. 29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в этом году осенние каникулы в школах продлятся не одну неделю, а две. С 5 по 29 октября уйти на дистанционный режим работы должны 30% сотрудников всех столичных компаний.

Собянин обязал компании в Москве перевести на удаленку 30% сотрудников
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Сергей Собянин

В целом число просмотров объявлений об аренде загородных домов в Подмосковье на ЦИАН в сентябре выросло в годовом выражении на 31%. Сервис «Avito Недвижимость» заявляет об увеличившемся спросе в прошлом месяце на 48% (данные не учитывают 28–30 сентября).

Как считают

К спросу аналитики Avito причисляют запрос контактов в объявлениях. В ЦИАН спросом называют открытие страницы с объявлением. Сервисы не отслеживают, была ли совершена сделка.

Абсолютные значения просмотров и запросов контактов в ЦИАН и в «Avito Недвижимость» не раскрывают.

В Подмосковье зафиксировали несезонный интерес к аренде дач
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В первой половине сентября спрос на аренду загородных домов в Подмосковье практически не отличался от показателей сентября 2019 года, рассказывает управляющий директор сети офисов агентства недвижимости «Миэль» Мария Жукова. По ее словам, со второй половины месяца начался рост, а на неделе с 21 по 27 сентября спрос удвоился. В целом за месяц спроса на аренду загородных домов в «Миэль» вырос на 15% по сравнению с сентябрем прошлого года.

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Фотогалерея 

Заместитель директора департамента аренды квартир агентства «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова роста спроса не отмечает: «В августе и сентябре на рынке загородной аренды штиль. Если запросы и поступали, то лишь на краткосрочный наем — от выходных до пары недель. Она обращает внимание на то, что москвичи, переезжавшие весной самоизолироваться на съемные дачи, продлили договоры найма на лето и осенние месяцы. О продлении договоров аренды говорит и директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. По ее словам, сначала жилье арендовалось на весну, затем до сентября или октября. Теперь, когда многие компании в очередной раз отложили выход в офисы, многие вновь продлевают срок аренды загородного жилья — на два-три месяца.

Не все арендаторы продлили договоры аренды в сентябре, следует из данных ЦИАН. В сентябре число домов, которые предлагаются в аренду в Подмосковье, выросло на 21%. Такая динамика связана с выводом на рынок новых домов, арендованных в том числе весной, в первую волну коронавируса, объясняет Кирюхина. По ее мнению, расторжение договоров было во многом связано с началом учебного года, который начался в очном формате, из-за чего семьи с детьми-школьниками снова переехали в город.

Автор
Надежда Федорова
аренда загородная недвижимость Московская область коттеджи
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