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В Подмосковье зафиксировали несезонный интерес к аренде дач

Avito и ЦИАН отметили слишком высокий для окончания лета интерес к аренде загородных домов в Подмосковье, связывая его с потребительскими опасениями новых ограничений. Популярные коттеджи и таунхаусы за год подорожали на 15–25%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В августе этого года число просмотров объявлений о сдаче загородных домов в аренду было на 32% выше, чем в августе 2019-го, подсчитали в ЦИАН по запросу РБК. Наибольший прирост в относительном выражении наблюдался во вторую и четвертую недели августа, уточила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. Тогда число просмотров увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 45% и 47% соответственно. Несмотря на завершение сезона летней загородной аренды, клиенты проявляют высокую активность, констатирует Кирюхина.

По данным сервиса«Avito Недвижимость», на первой неделе августа спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье превышал прошлогодний на 60%, на второй — на 49%, а на третьей — на 55%.

К спросу аналитики сервиса причисляют запрос контактов в объявлении на Avito, то есть пользователь должен не просто открыть объявление, но и нажать на специальную кнопку, что узнать телефон арендодателя. В ЦИАН спросом называют открытие страницы с объявлением. Была ли совершена сделка по результатам просмотра, в сервисах не отслеживают. Абсолютные значения просмотров и запросов контактов ни ЦИАН, ни «Avito Недвижимость» не раскрывают.

Интерес к аренде загородной недвижимости, по мнению Кирюхиной, можно связать с опасениями второй волны пандемии и ограничений, которые могут за ней последовать. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами сообщения о введении ограничений в Москве с 15 сентября. Заместитель мэра Владимир Ефимов также уверял, что в столице не планируется повторно закрывать предприятия.

Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%
Бизнес
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Московской области, по данным Avito, наибольшим спросом пользуется аренда домов (74%), следом за ними идут дачи (15%). Пользователи Avito сами определяют, к какому типу относится их недвижимость, поэтому часто однотипные объекты могут относиться к разным категориям. Стоимость аренды дачи за год осталась неизменной и составила 25 тыс. руб. в месяц, простых загородных домов — выросла с 30–34 тыс. до 39 тыс руб.

Больше всего за год выросли цены на аренду коттеджей (как правило, так пользователи Avito обозначают загородные дома площадью более 250 кв. м): в прошлом году на последних неделях августа они сдавались в среднем за 80 тыс. руб., в этом — за 100 тыс. в месяц. Стоимость аренды таунхаусов (тип застройки, когда однотипные индивидуальные дома прилегают друг к другу одной из стен) выросла с 65 тыс. до 75 тыс. руб.

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Традиционные агентства недвижимости роста спроса на загородную недвижимость этой осенью пока не наблюдают. В агентстве «Миэль» в августе запросов на аренду загородной недвижимости было на 11,4% меньше, чем в 2019 году. Но в 2,25 раза выросло количество обращений от собственников о сдаче загородных домов. Рост числа обращений собственников в «Миэль» связывают с их незначительными значениями в абсолютных показателях, хотя количество обращений в агентстве не раскрывают. Большинство собственников предпочитают сдавать свои дома самостоятельно и не обращаются к риелторам, признает управляющий директор «Миэль» Мария Жукова.

В агентстве «ИНКОМ-Недвижимость» утверждают, что в июле и августе на рынке долгосрочной аренды в Подмосковье «был штиль». Ситуация со спросом вполне типична для августа — традиционно в этот период начинается сезонное падение интереса к долгосрочной загородной аренде, говорит заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова. Основной ажиотажный спрос, по словам Поляковой, прошел в марте и апреле, когда москвичи массово переселялись на дачи пережидать самоизоляцию. «Многие продлили договоры найма на май и на летние месяцы, поэтому спрос в мае—июне был заметно ниже. Кроме того, сейчас после снятия ограничений часть москвичей сменила дачный отдых на путешествия по России, на отечественные курорты, в Турцию», — сообщила Полякова.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, аренда, Avito, ЦИАН, загородная недвижимость
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