В Подмосковье зафиксировали несезонный интерес к аренде дач

Avito и ЦИАН отметили слишком высокий для окончания лета интерес к аренде загородных домов в Подмосковье, связывая его с потребительскими опасениями новых ограничений. Популярные коттеджи и таунхаусы за год подорожали на 15–25%

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В августе этого года число просмотров объявлений о сдаче загородных домов в аренду было на 32% выше, чем в августе 2019-го, подсчитали в ЦИАН по запросу РБК. Наибольший прирост в относительном выражении наблюдался во вторую и четвертую недели августа, уточила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. Тогда число просмотров увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 45% и 47% соответственно. Несмотря на завершение сезона летней загородной аренды, клиенты проявляют высокую активность, констатирует Кирюхина.

По данным сервиса«Avito Недвижимость», на первой неделе августа спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье превышал прошлогодний на 60%, на второй — на 49%, а на третьей — на 55%.

К спросу аналитики сервиса причисляют запрос контактов в объявлении на Avito, то есть пользователь должен не просто открыть объявление, но и нажать на специальную кнопку, что узнать телефон арендодателя. В ЦИАН спросом называют открытие страницы с объявлением. Была ли совершена сделка по результатам просмотра, в сервисах не отслеживают. Абсолютные значения просмотров и запросов контактов ни ЦИАН, ни «Avito Недвижимость» не раскрывают.

Интерес к аренде загородной недвижимости, по мнению Кирюхиной, можно связать с опасениями второй волны пандемии и ограничений, которые могут за ней последовать. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами сообщения о введении ограничений в Москве с 15 сентября. Заместитель мэра Владимир Ефимов также уверял, что в столице не планируется повторно закрывать предприятия.