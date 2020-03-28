Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье после объявления следующей недели нерабочей вырос на 90%, подсчитали аналитики Avito. Провести летний отпуск на даче этим летом планирует треть россиян

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость». Спрос рос на прошлой неделе, когда количество запросов от желающих снять дачу выросло на 20% по сравнению с началом марта. На текущей неделе рост спроса по отношению к прошлой составил 32%. К спросу аналитики сервиса причисляют запрос контактов в объявлении на Avito.

По данным портала ЦИАН, количество просмотров объявлений о долгосрочной аренде загородных домов в Московской области увеличилось за последнюю неделю на 69%. Максимальное количество просмотров подобных объявлений было зафиксировано 26 марта, рассказал РБК руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. «Вероятно, это связано с новостью о предстоящей нерабочей неделе. Количество желающих переехать за город стало больше», — пояснил Попов. О том, что неделя с 30 апреля по 5 марта будет нерабочей для большинства предприятий, президент Владимир Путин объявил 25 марта.

В первой половине марта спрос на аренду загородных домов также был выше прошлогоднего. «Из-за аномально теплой и малоснежной зимы загородный рынок оживился примерно на месяц раньше обычного», — пояснил Попов. Но именно во второй половине месяца на рынке произошел взрывной рост. По подсчетам ЦИАН, с 1 по 10 марта 2020 года активность потенциальных арендаторов была на 51% выше, чем за аналогичный период прошлого года. С 11 по 26 марта интерес вырос в 3,8 раза. По данным «Avito Недвижимость», в марте спрос на аренду дома в Московской области вырос на 35% в годовом выражении.

Вместе со спросом выросло и количество объявлений об аренде домов: предложение на этой неделе в годовом выражении выросло на 25,8%, а по отношению к прошлой неделе стало больше на 3,8%, свидетельствуют данные «Avito Недвижимость». В целом в марте предложение в Подмосковье увеличилось на 19,2%.