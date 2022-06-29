США разрешили ряд сделок с компаниями из России в сфере авиации

Министерство финансов США разрешило часть сделок с некоторыми попавшими под санкции российскими компаниями в сфере безопасности гражданских самолетов. Это следует из генеральной лицензии ведомства.

Речь идет об операциях, связанных с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации. Условием для оговоренных сделок является регистрация самолетов в юрисдикциях исключительно за пределами России. Помимо того, поставляемые, экспортируемые или реэкспортируемые товары, технологии или услуги должны быть предназначены для использования на воздушных судах, эксплуатируемых исключительно в гражданской авиации.

Исключение сделано, в частности, для находящихся под санкциями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), корпорации «Иркут» («дочка» ОАК), авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, ПАО «Туполев («дочка» ОАК) и др.

Минфин также определил срок до 11 августа 2022 года как последний для сделок попавшей под американские санкции государственной корпорации «Ростех». Это же касается структур, в которых ей принадлежит 50% и более.

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