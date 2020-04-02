Оператор сообщил о «переезде» отходов из Москвы вслед за горожанами

Москвичи после начала режима самоизоляции стали покидать город. Об этом свидетельствует то, что в городе стало меньше мусора, а в области, куда едут горожане, вывоз отходов, наоборот, увеличился

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Москве и Подмосковье объем отходов на некоторое время после начала распространения коронавируса вырос, но в столице он вскоре сократился из-за того, что москвичи покидают город. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «ЭкоЛайн» — компании-оператора вывоза отходов, которая обслуживает Центральный и Северный округа столичного региона.

С 23 по 27 марта, когда в Москве люди начали переходить на удаленную работу, объем отходов в жилом секторе вырос на 15%. Однако, когда в столице был объявлен режим самоизоляции, количество отходов начало падать. Вывоз мусора из Северного и Центрального округов уменьшился на 20%.

В «ЭкоЛайн» связывают эту тенденцию с тем, что москвичи активно выезжают за город. По данным департамента транспорта Москвы, на которые ссылается компания, в выходные с 27 по 29 марта столицу покинули и не вернулись около миллиона автомобилей. Это примерно на 15% больше, чем в обычные выходные дни.

«То есть отходы переехали вслед за теми, кто их образует. Соответственно, в Подмосковье наблюдается ситуация роста отходообразования», — объяснили ситуацию в компании. Это подтверждается статистикой: так, в Воскресенском районе Московской области объем отходов в это же время вырос на 11%.