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Оператор сообщил о «переезде» отходов из Москвы вслед за горожанами

Москвичи после начала режима самоизоляции стали покидать город. Об этом свидетельствует то, что в городе стало меньше мусора, а в области, куда едут горожане, вывоз отходов, наоборот, увеличился
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Москве и Подмосковье объем отходов на некоторое время после начала распространения коронавируса вырос, но в столице он вскоре сократился из-за того, что москвичи покидают город. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «ЭкоЛайн» — компании-оператора вывоза отходов, которая обслуживает Центральный и Северный округа столичного региона.

С 23 по 27 марта, когда в Москве люди начали переходить на удаленную работу, объем отходов в жилом секторе вырос на 15%. Однако, когда в столице был объявлен режим самоизоляции, количество отходов начало падать. Вывоз мусора из Северного и Центрального округов уменьшился на 20%.

В «ЭкоЛайн» связывают эту тенденцию с тем, что москвичи активно выезжают за город. По данным департамента транспорта Москвы, на которые ссылается компания, в выходные с 27 по 29 марта столицу покинули и не вернулись около миллиона автомобилей. Это примерно на 15% больше, чем в обычные выходные дни.

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«То есть отходы переехали вслед за теми, кто их образует. Соответственно, в Подмосковье наблюдается ситуация роста отходообразования», — объяснили ситуацию в компании. Это подтверждается статистикой: так, в Воскресенском районе Московской области объем отходов в это же время вырос на 11%.

Данные московского мусорного оператора подтверждает «РТ-Инвест», в структуру которой входит региональный оператор Подмосковья. В среднем по районам Московской области объем мусора вырос на 25%. На территории Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского кластеров жители произвели более 231 тыс. куб. м отходов. Как отмечают в компании, это сравнимо с объемом мусора, который вывозится на новогодние праздники (300 тыс. куб. м). Сильнее всего выросло количество мусора в Рузском кластере: там по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем вывозимых отходов вырос на 32%.

Оператор отмечает также изменение поведения людей на вынужденных выходных: многие жители Подмосковья начали проводить в освободившееся время ремонт и разбирать кладовки. Из-за этого на контейнерных площадках появилось больше строительного мусора и крупногабаритных отходов. В компании попросили жителей складировать такие отходы в специальные бункеры или заказывать контейнеры для строительных отходов через свои управляющие компании.

По данным департамента транспорта Москвы, опубликованным 2 апреля, дороги в городе в этот день были свободнее на 86%, чем в первой половине марта. В метро перевозки сократились на 84% от уровня аналогичного периода прошлого года. Количество личного транспорта и такси на дорогах сократилось на две трети.

Власти Москвы ввели режим полной самоизоляции для всех с полуночи 30 марта. Жителям города запретили покидать дома без крайней необходимости, например, для покупки продуктов или обращения за медицинской помощью. Поездки на работу разрешили только в случае их необходимости.

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По всей России с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. Накануне главный санитарный врач Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным предложили сделать нерабочей и следующую неделю.

Авторы: Георгий Тадтаев, Людмила Подобедова
Теги: Москва, мусор, отходы
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