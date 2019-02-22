Россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд руб. в год

Мусорная реформа в России началась в 2019 году. Она предполагает конкурсный выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора. Это станет отдельной платной коммунальной услугой, в среднем она будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека, прогнозировал вице-премьер Алексей Гордеев. В декабре 2018 года Кобылкин говорил, что стоимость вывоза коммунальных отходов возрастет в 2019 году не более чем на 5% в связи с реформой.

В послании Федеральному собранию в феврале президент Владимир Путин потребовал избавиться от «мутных» структур в сфере переработки мусора и не допустить необоснованного роста тарифов.

Сколько заработают операторы

Больше всего сборов за вывоз мусора, по данным Finexpertiza, получит Московская область. Выручку здешних операторов эксперты оценили в 23,26 млрд руб. в год. Средний тариф для них составляет 844,62 руб. за кубометр против 561,79 в других регионах. Участники рынка в Краснодарском крае могут получить 9,2 млрд руб. в год, в Свердловской области — 8,6 млрд руб.

«Если прибавить к платежам населения за вывоз мусора средства региональных бюджетов, у операторов по обращению с ТКО появляется устойчивая финансовая база для выполнения целевых показателей программ по обращению с отходами. При таком уровне финансирования строительство сортировочных и мусороперерабатывающих заводов — вполне реальная перспектива», — прогнозирует президент Finexpertiza Нина Козлова.

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется более 70 млн т ТКО, а утилизируется пока всего 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки — сейчас их более 22 тыс. Как следует из нацпроекта «Экология», к 2024 году на переработку должно направляться 60% ТКО (сейчас только 7%). К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн т мощностей по обработке отходов, к 2024 году — 37,1 млн т. ​Утвержденный объем финансирования комплексной системы обращения с ТКО на срок до 2024 года составляет 291 млрд руб., из федерального бюджета — около 104 млрд руб.

Видео: РБК

Почему тарифы разные

Кобылкин считает, что оценивать выручку, финансовую эффективность операторов и тариф на вывоз мусора можно будет не ранее конца первого квартала текущего года. «Давайте не будем спешить считать выручку и платежи. Все​ еще формируется, корректируется. Но то, что налоги от отрасли ТКО пойдут в значительно большем объеме, — это абсолютно точно. Отрасль становится управляемой и выводится из тени», — передал он РБК через пресс-службу ведомства.

Росприроднадзор, который в конце прошлого года возглавила Светлана Радионова, будет мониторить ход реформы на сайте rosprirod.ru, система сейчас работает в режиме тестирования.

Менеджер одной из крупных компаний-операторов Подмосковья считает, что оценка экспертами их выручки завышена и не учитывает скидки на вывоз отходов для населения, живущего в частном секторе, вблизи свалок и объектов мусоропереработки, а также планы по снижению платежей после внедрения раздельного сбора отходов. По его оценке, средний тариф на вывоз мусора в Подмосковье с учетом НДС составляет 840 руб. за кубометр, средний платеж жителя в год — 2400 руб.

Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отмечает, что региональные операторы сегодня в большинстве случаев работают без прибыли, хотя отбираются на конкурсе и жестко контролируются местными властями. До реформы, по его словам, выгодно было тайком выбросить мусор, а не утилизировать на легальных свалках или перерабатывать. Сейчас же участники рынка ожидают появления новой инфраструктуры для утилизации и переработки, которая будет оплачена не только за счет тарифа, но из бюджета и средств инвесторов.

Губайдуллин пояснил РБК, что разница в тарифах компаний в разных частях страны объясняется качеством инфраструктуры по захоронению и переработке мусора и ее удаленностью от населенных пунктов, зависит от платежеспособности и количества населения. «Некорректно сравнивать Подмосковье и Красноярский край и даже два района в одной области. В Красноярском крае, районах Крайнего Севера, где нет круглогодичного транспортного сообщения, мусор придется возить на полигон на вертолетах или водным транспортом за сотни километров от населенных пунктов: этот способ перевозки не окупается в тарифе оператора», — пояснил он.

Создание качественной инфраструктуры может окупить только тариф, установленный в Московской области, передал РБК через представителя генеральный директор крупного оператора «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») Андрей Шипелов. В тех регионах, где предельный тариф составляет менее 1 тыс. руб. на человека в год, средств будет достаточно лишь для строительства таких объектов базовой инфраструктуры, как полигон и простейшая ручная сортировка, пояснил Шипелов.