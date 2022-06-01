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Бизнес ,  
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Поставки газа россиянам в холодном мае трижды побили исторический рекорд

В мае поставки газа российским потребителям оказались на 17,7% выше прошлогоднего показателя, сообщили в «Газпроме». Причиной стала холодная погода
«Газпром» GAZP ₽298,01 +1,45% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Поставки газа российским потребителям в мае, который стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений, трижды обновляли исторический суточный максимум для этого месяца, сообщается на сайте «Газпрома».

«Поставки газа российским потребителям по единой системе газоснабжения 22 раза достигали рекордных суточных показателей за десять лет. Большинство рекордов пришлось на вторую половину мая, а с 3 по 5 мая был трижды обновлен абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца», — говорится в сообщении.

Подводя итоги первых пяти месяцев 2022 года, в компании отметили, что поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года. При этом в мае они были на 17,7% выше прошлогоднего показателя.

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Фото:Sven Simon / ТАСС

В Москве прошедший май стал самым холодным с начала XXI века, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, средняя температура была плюс 10,6 градуса. При этом по климатическим характеристикам в мае в Москве температура должна подниматься до плюс 20 градусов как минимум восемь–десять раз в месяц, но такая температура наблюдалась только два раза.

Лето, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, холодным не будет. Температура будет около и выше нормы, прогнозирует он.

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