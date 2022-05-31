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Май в Москве стал самым холодным с начала XXI века

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Прошедший май в Москве стал самым холодным с начала XXI века, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Май в Москве оказался самым холодным среди всех последних весенних месяцев в течение XXI века. Его средняя температура будет в пределах плюс 10,6 градусов, что на 0,3 ниже, чем было до этого у самого холодного мая в 2017 году», — отметил синоптик.

В мае в Москве дули северные ветры, также на город опускались холодные воздушные массы, поэтому в столице сохранялись низкие температуры.

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«Температура плюс 20 [градусов] по климатическим характеристикам в Москве в мае должна как минимум быть 8–10 раз в месяц. Мы же могли наблюдать такую температуру в столице всего лишь два раза», — уточнил Леус.

Слова синоптика о температурном антирекорде подтвердила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она сообщила РБК, что в этом мае температура была на 2,4 градуса ниже климатической нормы. До этого самую большую отрицательную аномалию зарегистрировали в 2014 году, сказала синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что после аномального похолодания, которое началось в Москве 16 мая, в Москву придет теплая погода. «По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель плюс 15 градусов», — утверждал он.

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