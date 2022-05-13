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Вильфанд пообещал россиянам «не холодное» лето

Лето в этом году в России не будет холодным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Лето будет не холодное. Температура будет около и выше нормы», — рассказал метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в июне выше нормы средняя месячная температура может быть на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и на западе Якутии. Холоднее, чем в июне прошлого года, ожидается в западных регионах Северо-Западного федерального округа, на севере Центрального федерального округа, на большей части Приволжского федерального округа, на большей части Якутии.

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Кроме того, в июле текущего года в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Центральном федеральном округе, на севере Южного федерального округа и на большей части Приволжского федерального округа, будет холоднее, чем в тот же месяц в 2021 году.

В августе выше нормы среднемесячная температура ожидается на западе Центрального и Южного федеральных округов, на юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и в Забайкальском крае. Холоднее, чем в августе 2021 года, по данным синоптиков, будет на востоке Центрального и Южного федеральных округов, в Приволжском федеральном округе и на юге Уральского федерального округа.

Вильфанд ранее сообщил, что климатическое лет в Москве наступит в конце мая. «По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель плюс 15 градусов», — указал синоптик.

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Окончательное потепление придет в столицу 28-29 мая, уточнил Вильфанд.

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