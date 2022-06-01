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«Коммерсантъ» узнал о просьбе к Путину по передаче БАМа в концессию

«Коммерсантъ» узнал о просьбе Газпромбанка к Путину по передаче БАМа в концессию
Бизнесмены готовы инвестировать до 1,5 трлн руб. в развитие БАМа и Транссиба на условиях концессии. Путин поручил Мишустину и Минтрансу изучить предложения. РЖД считают, что траты превысят 2,5 трлн руб.
«Газпром» GAZP ₽297,59 +1,31% Купить
Строительство&nbsp;Байкало-Амурской магистрали
Строительство Байкало-Амурской магистрали (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Газпромбанк и «Бамтоннельстрой-Мост» предложили президенту Владимиру Путину передать проект развития БАМа (Байкало-Амурской магистрали) и Транссиба (Транссибирской магистрали) в концессию. Письмо с такой инициативой ему направили глава правления банка Андрей Акимов и глава совета директоров компании Руслан Байсаров в конце марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При расширении «узких» мест и реконструкции магистралей к 2035 году пропускная способность БАМа и Транссиба вырастет до 260–280 млн т, говорится в обращении.

Газета пишет, что Байсаров и Акимов попросили Путина о поддержке и предложили «совместно проработать условия реализации Восточного полигона железных дорог под ключ по модели концессионного соглашения, заключаемого с привлечением концессионера, созданного консорциумом Газпромбанка и «БТС-Мост».

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Банк и «БТС-Мост» намерены построить или реконструировать мост через Амур, а также тоннели Кодарский, Северомуйский и Кузнецовский, указывает издание, отмечая, что смета проекта пока остается неизвестной. При этом РЖД, по данным «Коммерсанта», в сентябре прошлого года оценивали затраты на повышение пропускной способности на 240 млн т в 2,55 трлн руб., причем в этом расчете не учитывались траты на Северомуйский тоннель, он потребует еще 200 млрд руб.

Потенциальный концессионер ожидает, в частности, что благодаря проекту удастся увеличить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на 8,3 трлн руб.; повысить экспортный потенциал перевалки в дальневосточных портах на 180 млрд руб.; нарастить добычу полезных ископаемых на 220 млн т к 2025 году, что приведет к росту выручки добывающей отрасли на 550 млрд руб., пишет издание.

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По данным издания, в конце марта предложение обсуждали на заседании комиссии по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока и Сибири под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Собеседник «Коммерсанта» сообщил, Байсаров оценил, что для строительства и реконструкции понадобится более 230 тыс. рабочих, инвесторы готовы выделить до 1,5 трлн руб.

Спустя неделю, 6 апреля, Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину, главе РЖД Олегу Белозерову и министру транспорта Виталию Савельеву рассмотреть предложения и доложить. В Минтрансе решили создать рабочую группу и проработать предложения Акимова и Байсарова в течение двух месяцев, сообщил источник газеты.

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РЖД планирует модернизировать БАМ и Транссиб в несколько этапов. Первый этап модернизации начался в 2013 году и должен был завершиться в 2017 году, но затем был отложен на 2020 год, а затем и на 2021 год. По состоянию на апрель 2022 года проект был «практически завершен», сообщал ТАСС. В рамках первой очереди РЖД должны получить около 670 км новых путей. В рамках второго этапа планировалось построить свыше 1,3 тыс. км путей, к 2024 году пропускная способность Транссиба и БАМа должна увеличиться в полтора раза, до 180 млн т в год. При этом общий объем финансирования к этому году составит порядка 780 млрд руб.

РЖД рассматривают также три варианта для третьего этапа модернизации, писал «Коммерсантъ» в сентябре прошлого года. Первый сценарий предусматривает строительство дополнительных 553 км путей, стоимость проекта составит 332,6 млрд руб., второй — 1653 км путей за 1,22 трлн руб., третий — проложить еще 1,45 тыс. км вторых главных и свыше 800 км третьих путей за 2,89 трлн руб.

В конце мая во время совещания по развитию отдельных направлений транспортного комплекса Путин призвал отказаться от «инерционного сценария» при развитии транспортной инфраструктуры. При таком сценарии грузовая база оценивается из текущих потребностей, ведется строительство, а затем мощностей не хватает, пояснил президент. Путин подчеркнул: «Если действовать в такой статичной логике, то всегда будем догоняющими, пропускной способности всегда будет не хватать. Инфраструктура должна ориентироваться на требования завтрашнего дня, открывать пространство возможностей для деловой инициативы».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
БАМ Владимир Путин Газпромбанк Руслан Байсаров Транссиб Дальний Восток Амур
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