Алиханов рассказал о «зависших» в США авиазапчастях на $500 млн

По словам Алиханова, в США «зависли» оплаченные Россией авиазапчасти примерно на $500 млн. Москва заинтересована в разблокировке их поставок, а также в признании проведенных ремонтов самолетов иностранного производства, добавил он

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В США остаются закупленные и оплаченные Россией запчасти для авиационной промышленности примерно на $500 млн, Москва заинтересована в разблокировке их поставок, заявил в интервью «Известиям» глава Минпромторга Антон Алиханов.

«У нас где-то на $500 млн зависших запчастей в США под нужды нашего авиапрома, которые уже были оплачены. Поэтому думаю, что мы, как представители потребителей, были бы заинтересованы в том числе и в разблокировке поставки этих запчастей. Это было бы важно», — сказал он.

Кроме того, добавил Алиханов, Россия заинтересована в признании проведенных российскими компаниями ремонтных работ с самолетами американской Boeing и европейской Airbus в условиях санкций «без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей».

Опрошенные газетой эксперты предположили, что среди «зависших» запчастей могут быть не только непосредственно компоненты для самолетов, но и необходимое для авиапромышленности оборудование, например станки. Они отметили, что для российской авиаотрасли крайне важны компоненты, которые зачастую производятся и ремонтируются только зарубежным изготовителем, например система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS) от американской Honeywell.

После начала боевых действий на Украине США и Евросоюз ввели против России ряд санкций, в том числе затронувших сферу авиации. Ограничения касаются, в частности, поставок самолетов и авиазапчастей в Россию, а также технического обслуживания уже поставленных воздушных судов.

В третью годовщину конфликта на Украине ЕС распространил ограничения на авиакомпании из третьих стран: если они выполняют внутренние рейсы по России или поставляют российским компаниям или подконтрольным им организациям самолеты или авиационную продукцию, им запретят полеты над территорией Евросоюза.

В начале марта президент, исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи в интервью РБК рассказал, что американский бизнес ожидает в первую очередь снятия санкций с авиаотрасли. «Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», — подчеркнул он.

На фоне улучшения отношений России с США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа и старта переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине активизировалось обсуждение смягчения антироссийских санкций и возможного возвращения ушедших из страны зарубежных компаний.

Российские власти допустили, что зарубежные компании могут вернуться на рынок, президент Владимир Путин поручил правительству подумать, как отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний так, чтобы отечественные предприятия сохранили полученные преференции.

Вице-премьер Денис Мантуров и глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечали, что при возвращении авиапроизводителей Boeing и Airbus необходимо найти решение, чтобы российские авиакомпании в условиях конкуренции выбирали отечественных производителей. «Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались. Даже если иностранные производители вернутся в Россию, условия их работы никогда не будут прежними», — говорил Чемезов.