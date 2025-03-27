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Война санкций ,  
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Чемезов оценил конкуренцию с Boeing при возможной отмене санкций

Чемезов: в случае возвращения Boeing условия его работы не будут прежними
Сюжет
Война санкций
Условия работы Boeing и Airbus в России «никогда не будут прежними», задача МС-21 — составить им конкуренцию как минимум на внутреннем рынке, заявил глава Ростеха. В Минпромторге анонсировали первый полет самолета в 2025 году
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В России необходимо «выстроить правила игры» так, чтобы авиакомпании были заинтересованы в покупке отечественных самолетов, при возможной отмене санкций и возвращения иностранных производителей «условия их работы никогда не будут прежними», заявил в интервью журналу «Эксперт» глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались», — сказал он.

По словам Чемезова, на данный момент проекты отечественных самолетов МС-21 и нового Superjet проходят сертификационные испытания. «Работаем быстро, при этом очень внимательно и скрупулезно. Вопросам безопасности уделяется первостепенное внимание. Это самый ответственный этап, он подводит черту под огромной работой всей кооперации, в которой задействовано свыше 200 предприятий по всей стране», — подчеркнул глава Ростеха.

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Технологии и медиа
Новый Superjet современный и удобный в управлении, превосходит «по ряду моментов» своего предшественника, а МС-21 — будущий российский флагман, задача которого выиграть конкуренцию с компаниями Boeing и Airbus как минимум на внутреннем рынке, сказал он. Самолет отличается техническими новациями, в том числе имеет крыло из композитов, а также повышенным уровнем комфорта — широким проходом между креслами, увеличенными окнами и вместительными полками для багажа, заключил Чемезов.

SJ-100 разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого», которая с 2020 года переименована в «Региональные самолеты» и является филиалом ПАО «Яковлев». Первый полет борт совершил в 2008 году, в коммерческую эксплуатацию его ввели в 2011-м. На тот момент импортные комплектующие составляли почти 80% конструкции. В 2018 году было объявлено о создании новой модели самолета с большей долей российских частей. Чемезов в интервью РБК допускал, что импортозамещенную версию могут переименовать в «Яковлев».

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями «Ростеха». Изначально планировалось выпускать МС-21 как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney. Первый полет состоялся в мае 2017 года. Осенью 2018 года «Аэрокомпозит», производитель композитного крыла для МС-21, попал под санкции США и лишился возможности закупать импортное сырье. Тогда разработкой российского аналога занялся «Росатом», но крыло опытных машин было сделано с применением иностранных композитов. В конце 2021 года МС-21 получил базовый сертификат в Росавиации. Самолет тогда был валидирован с иностранными двигателями и импортным сырьем для крыла.

Чемезов оценил конкуренцию с Boeing при возможной отмене санкций
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После начала военной операции на Украине и введения масштабных санкций Boeing и Airbus покинули рынок России и остановили поддержку и обслуживание находящихся там самолетов. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, первые полеты МС-21 и SJ-100 запланированы на первую половину 2025 года, а сертификация отечественного двигателя ПД-8 в составе нового «Суперджета» завершится до конца текущего года.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Boeing Ростех Сергей Чемезов МС-21 Superjet Airbus конкуренция
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Алиханов назвал срок первых полетов импортозамещенных МС-21 и SJ-100
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