Структура «Ростеха» приостановила техподдержку «Электронной путевки»

Подрядчик ГИС «Электронная путевка» с 1 апреля приостановит техническую поддержку системы, в которую туроператоры должны передавать сведения о проданных турах. В Минэкономразвития заверили, что сбоев в продаже туров не будет

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Компания «Национальные туристические технологии» (НТТ) заявила, что с 1 апреля приостанавливает поддержку государственной информационной системы «Электронная путевка», в которую туроператоры обязаны передавать данные о всех проданных турах. О том, что «Электронная путевка» осталась без технической поддержки со стороны НТТ из-за отсутствия нового контракта с Минэкономразвития, первым сообщило отраслевое издание Tourdom.ru, это подтвердила в своем Telegram-канале и Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Информацию о приостановке с 1 апреля консультационной и технической поддержки пользователей, а также взаимодействия с коммерческим центром обработки данных, где размещается ГИС «Электронная путевка», оператором которой выступает Минэкономразвития, РБК подтвердил первый заместитель гендиректора АО «НТТ» Ярослав Махалов. Основная, по его словам, причина — отсутствие госконтракта на эксплуатацию системы, за счет которого финансировались все мероприятия по системе, в том числе ее размещение в центре обработки данных (ЦОД) и оплата вычислительных мощностей.

«Мы неоднократно предупреждали регулятора, что в условиях отсутствия госконтракта у нас нет возможности оплачивать коммерческий ЦОД. В связи с чем туроператоры не смогут передавать данные в ГИС «Электронная путевка с 1 апреля», — заявил РБК первый замгендиректора НТТ.

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что специалисты ведомства на связи с технической службой подрядчика, а также с туроператорами. В министерстве признали, что с 1 апреля возможны сложности с доступом к системе, но заверили, что это не повлияет на работу самих туроператоров, тем более на организацию путешествий туристов. В случае сложностей с внесением данных, специалисты министерства напрямую готовы взаимодействовать с туроператорами, подчеркнули в министерстве: «Наши специалисты уже на связи с туристической отраслью, сбоя мы не допустим».

Зачем нужна «Электронная путевка»

«Электронная путевка» — система сбора данных, в которую туроператоры должны были вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. О создании системы, которая должна стать инструментом контроля за туристической отраслью, власти задумались еще в 2014 году. С 2015 года систему по заказу Ростуризма разрабатывала группа «Астерос», один из подрядчиков прошедших в 2014 году Олимпийских игр в Сочи: на нее было выделено 500 млн руб. «Электронная путевка», согласно закону «Об основах туристской деятельности», должна была заработать с 1 января 2018 года. Но запустить ее в срок не удалось, а «Астерос» вскоре обанкротился.

Летом 2018 года на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин: заняться доработкой и запуском системы он поручил структуре госкорпорации «Ростех» — это и была АО «Национальные туристические технологии». Основной владелец НТТ — АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех»): по состоянию на конец 2024 года концерну принадлежало 50%+ одна акция, следует из бухгалтерской отчетности компании. У АО «КРЭТ» по-прежнему контрольный пакет в НТТ, уточнил РБК первый замгендиректора компании.

С 1 сентября 2022 года в законе было закреплено, что работа с информационной системой «Электронная путевка» будет для туроператоров обязательной. Закон установил запрет на осуществление деятельности без передачи сведений в систему. Предполагалось, что за невыполнение этого требования туроператоров и турагентов, продающих путевки за рубеж, будут исключать из соответствующих реестров с 1 марта 2023 года. Для туристических компаний, занимающихся внутренним и въездным туризмом, ответственность наступала позже — с 1 сентября 2023 года. Но сроки вступления в силу этих требований переносились: участники рынка неоднократно указывали на технические сложности и то, что система не функционирует должным образом.

В итоге передача в «Электронную путевку» данных обо всех проданных пакетных турах за рубеж стала обязательной для туроператоров и турагентов с 15 ноября 2023 года. А в полную силу система заработала с 1 сентября 2024 года, когда правило об ответственности за непредоставление данных стало действовать и для турбизнеса, который продает путевки по России и принимает иностранных туристов из-за рубежа.

Что это значит для туроператоров

Контракт с НТТ достался Минэкономразвития «по наследству» от Ростуризма (федеральное агентство было упразднено указом президента в октябре 2022 года), напоминает Tourdom.ru. С 2022 года НТТ, как указывает АТОР, выступала подрядчиком и субподрядчиком системы рамках трех государственных контрактов на эксплуатацию ГИС «Электронная путевка».

После завершения предыдущих соглашений в декабре 2024 года Минэкономразвития не заключило с НТТ новый контракт на обслуживание системы, пишет АТОР со ссылкой на заявление компании. Непродление контракта, по данным Tourdom.ru, может объясняться тем, что обслуживание «Электронной путевки» хотят отдать другому подрядчику (например, в 2023 году контракт на модернизацию системы достался конкурирующей структуре Росатома). Другой вариант развития событий: техподдержку системы министерство будет вести своими силами, пишет издание — похожую версию в разговоре с РБК назвал один из участников туристического рынка.

В АТОР отмечают, что отсутствие контракта ставит под вопрос оперативную техническую поддержку системы — это может повлиять на ее пользователей. Но риска приостановки продаж путевок со стороны туроператоров нет, заверил РБК вице-президент АТОР Артур Мурадян. Тем не менее, ситуация аномальная и участникам рынка хотелось бы ее скорейшего разрешения, так как «Электронная путевка» стала неотъемлемой частью реализации турпродукта как во внутреннем, так и во въездном туризме, добавил Мурадян. В пресс-службе туроператора Tez Touz 31 марта РБК сообщили, что «Электронная путевка» продолжает функционировать в штатном режиме, передача данных идет в соответствии с установленными процедурами. Там подчеркнули, что работа системы остается неизменной, независимо от участия в ней НТТ. От Минэкономразвития не поступало официальных уведомлений о внесении каких-либо изменений в порядок работы, в связи с чем Tez Tour не планирует корректировать существующие процессы, добавил представитель туроператора. По закону туроператор должен передать сведения в систему электронных путевок не сразу после реализации, а не позднее 15-го числа месяца, следующего за продажей путевки.