В кабмине одобрили новые сроки пребывания иностранцев по электронной визе

Правкомиссия одобрила законопроект, позволяющий увеличить срок пребывания иностранцев в России по единой электронной визе до 30 суток, а время действия электронной визы — до 120 суток. Это необходимо для привлечения туристов

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Министерства иностранных дел, который позволяет увеличить срок действия единой электронной визы до 120 суток. Также проект закона предусматривает увеличение времени пребывания иностранных граждан в России по данной визе до 30 суток при сохранении кратности (единая электронная виза однократная).

Поправки в статью 25.16-1 закона о порядке выезда из России и въезда в страну, подготовленные МИДом, есть в распоряжении РБК. О том, что в правительстве поддержали этот законопроект, сообщил источник в кабмине.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в марте сообщала журналистам, что Россия работает над увеличением срока пребывания иностранных граждан в стране по электронной визе до 30 суток.

РБК направил запросы в правительство и МИД.

Что такое единая электронная виза Система оформления единой электронной визы для иностранных граждан запустилась в России с 1 августа 2023 года. Она предназначена для туристических, деловых и гуманитарных поездок, а также для участия в общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. На данный момент единая электронная виза однократна и действует в течение 60 дней с момента выдачи. Она дает право иностранцу приехать в Россию на срок до 16 дней. Визу могут оформить граждане 64 стран, среди которых — Турция, Швейцария, Швеция, Германия, Италия, Испания и другие. Единые электронные визы действительны для пересечения границы на автомобиле, самолете или водном транспорте, а также через пешеходные пункты. Закон об электронных визах приняли летом 2020 года. Система должна была заработать с 1 января 2021 года, но ее запуск отложили из-за пандемии COVID-19. В июле 2022 года правительство отменило мораторий на оформление иностранцам электронных виз, но выдавать их так и не начали. В конце октября 2024 года в Госдуме предложили сделать электронную визу для иностранцев многократной, «чтобы способствовать развитию въездного туризма».

Для чего нужны изменения

Увеличение сроков действия электронной визы и пребывания иностранцев в России по ней авторы законопроекта считают целесообразным, так как за год работы система показала «растущую востребованность», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Так, за годовой период после запуска механизма (с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года) граждане 55 государств оформили 541 тыс. единых электронных виз в Россию. Это 70% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств (всего 771 тыс.).

«Законопроект поспособствует увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. Вместе с этим сохранится должный уровень миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России», — говорится в пояснительной записке.

В инициативе отсутствуют риски увеличения нежелательной миграции, соглашается председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, законопроект, напротив, позволит большему количеству иностранных туристов оставаться в рамках правового поля и планировать долгосрочные поездки в Россию.

Абсолютным лидером по числу электронных виз, оформленных за первый год действия механизма, был Китай. По данным МИДа, граждане этой страны с августа 2023 года по июль 2024-го оформили 254,2 тыс. Также в тройке стран-лидеров были туристы из Саудовской Аравии (43,4 тыс. электронных виз) и Германии (42,6 тыс.). Замыкали пятерку Турция и Эстония (32,8 тыс. и 28,6 тыс. электронных виз соответственно).

За полный 2024 год количество поездок иностранцев в Россию с туристическими целями, исходя из данных ФСБ, выросло более чем в два раза относительно предыдущего года: с 670,7 тыс. до 1,6 млн. Чаще всего такие поездки совершали граждане Китая, Германии, ОАЭ, Турции и Туркменистана.