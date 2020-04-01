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Бизнес ,  
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Минпромторг предложил выделить РЖД ₽50 млрд из ФНБ

Министерство предложило выделить 50 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для РЖД. В ноябре прошлого года на деньги из ФНБ претендовала еще одна госкомпания — «Почта России»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Минпромторг предложил внести в уставной капитал РЖД 50 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). У РБК есть копия документа, который замминистра Василий Осьмаков 26 марта направил в Минэкономразвития. Подлинность письма подтвердил источник, знакомый с содержанием предложений.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили РБК получение письма, отметив, что «вопрос прорабатывается». В пресс-службе Минпромторга отказались от комментариев.

Средства, согласно предложениям Осьмакова, пойдут на закупку техники в рамках утвержденной инвестиционной программы РЖД на 2020 год. Срок исполнения этого предложения — май 2020 года.

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Эта мера направлена на сохранение более 10 тыс. рабочих мест на заводах — производителях железнодорожной техники, а также для получения налоговых выплат объемом 25 млрд руб. в бюджеты всех уровней, говорится в предложении ведомства.

В 2014 году в рамках поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в банке ВТБ 100 млрд руб. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были в дальнейшем вложены в облигации РЖД, а еще 39,8 млрд руб. остались на счетах ВТБ.

В октябре 2019 года генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил на встрече с журналистами, что часть суммы не была использована, поскольку железные дороги смогли привлечь средства с рынка, а остаток (около 40 млрд руб.) сохранили в качестве резерва. «Эти деньги есть и сейчас. Поскольку такая возможность появляется, а на закупку локомотивов нам по-прежнему нужны деньги, мы точно так же готовы их заимствовать и просили правительство вернуться к этому вопросу и эти деньги нам дать», — заявлял Белозеров.

Но, помимо РЖД, на средства ФНБ стала претендовать «Почта России». 9 ноября года ее тогдашний руководитель Николай Подгузов и глава ВТБ Андрей Костин написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросили выделить около 40 млрд руб. на инфраструктурное развитие компании. Инвестиции требовались для модернизации 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, обучение и повышение квалификации персонала (около 290 тыс. человек), уточняли авторы письма.

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12 ноября глава Минтранса Евгений Дитрих попросил Дмитрия Медведева, который занимал пост премьера, выделить 40 млрд руб. именно РЖД. Источник РБК, близкий к правительству, сообщал тогда, что вопрос было поручено проработать не только Минтрансу, но и Минэкономразвитию и Минфину. В письме замглавы Минпромторга от 26 марта не уточняется, будут ли для РЖД использованы зарезервированные 40 млрд руб. или речь идет о новом транше из ФНБ.

В пресс-службе Минпромторга, Минэкономразвития, РЖД и «Почты России» не ответили на вопросы РБК о том, принято ли уже решение, какой компании выделят средства из ФНБ и одобрено ли вообще предоставление каких-либо средств из фонда.

РБК направил запросы в пресс-службу Минфина и представителю вице-премьера Андрея Белоусова (в правительстве, сформированном в январе 2020 года, курирует транспорт).

Автор: Мария Кокорева
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: РЖД, средства ФНБ
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