Минпромторг предложил выделить РЖД ₽50 млрд из ФНБ

В 2014 году в рамках поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в банке ВТБ 100 млрд руб. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были в дальнейшем вложены в облигации РЖД, а еще 39,8 млрд руб. остались на счетах ВТБ.
В октябре 2019 года генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил на встрече с журналистами, что часть суммы не была использована, поскольку железные дороги смогли привлечь средства с рынка, а остаток (около 40 млрд руб.) сохранили в качестве резерва. «Эти деньги есть и сейчас. Поскольку такая возможность появляется, а на закупку локомотивов нам по-прежнему нужны деньги, мы точно так же готовы их заимствовать и просили правительство вернуться к этому вопросу и эти деньги нам дать», — заявлял Белозеров.
Но, помимо РЖД, на средства ФНБ стала претендовать «Почта России». 9 ноября года ее тогдашний руководитель Николай Подгузов и глава ВТБ Андрей Костин написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросили выделить около 40 млрд руб. на инфраструктурное развитие компании. Инвестиции требовались для модернизации 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, обучение и повышение квалификации персонала (около 290 тыс. человек), уточняли авторы письма.
12 ноября глава Минтранса Евгений Дитрих попросил Дмитрия Медведева, который занимал пост премьера, выделить 40 млрд руб. именно РЖД. Источник РБК, близкий к правительству, сообщал тогда, что вопрос было поручено проработать не только Минтрансу, но и Минэкономразвитию и Минфину. В письме замглавы Минпромторга от 26 марта не уточняется, будут ли для РЖД использованы зарезервированные 40 млрд руб. или речь идет о новом транше из ФНБ.
В пресс-службе Минпромторга, Минэкономразвития, РЖД и «Почты России» не ответили на вопросы РБК о том, принято ли уже решение, какой компании выделят средства из ФНБ и одобрено ли вообще предоставление каких-либо средств из фонда.
РБК направил запросы в пресс-службу Минфина и представителю вице-премьера Андрея Белоусова (в правительстве, сформированном в январе 2020 года, курирует транспорт).