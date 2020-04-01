Минпромторг предложил выделить РЖД ₽50 млрд из ФНБ

Министерство предложило выделить 50 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для РЖД. В ноябре прошлого года на деньги из ФНБ претендовала еще одна госкомпания — «Почта России»

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Минпромторг предложил внести в уставной капитал РЖД 50 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). У РБК есть копия документа, который замминистра Василий Осьмаков 26 марта направил в Минэкономразвития. Подлинность письма подтвердил источник, знакомый с содержанием предложений.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили РБК получение письма, отметив, что «вопрос прорабатывается». В пресс-службе Минпромторга отказались от комментариев.

Средства, согласно предложениям Осьмакова, пойдут на закупку техники в рамках утвержденной инвестиционной программы РЖД на 2020 год. Срок исполнения этого предложения — май 2020 года.

Эта мера направлена на сохранение более 10 тыс. рабочих мест на заводах — производителях железнодорожной техники, а также для получения налоговых выплат объемом 25 млрд руб. в бюджеты всех уровней, говорится в предложении ведомства.