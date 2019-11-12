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Глава Минтранса попросил отдать РЖД ₽40 млрд из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих попросил главу правительства Дмитрия Медведева выделить РЖД из Фонда национального благосостояния ₽40 млрд, которые находятся на счетах ВТБ. На эти же средства претендует и «Почта России»

На совещании по инвестиционной программе РЖД на 2020 год, которое проходит в поезде, по пути из Новосибирска в Барнаул, министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить госмонополии средства Фонда национального благосостояния, которые сейчас находятся на счетах ВТБ, передает корреспондент РБК.

«Просили бы, Дмитрий Анатольевич, в соответствие с ранее принятым решениями, мы в 2014 году о них договаривались, предусмотреть возможность финансирования увеличенной программы по закупке тягово-подвижного состава, средствами ФНБ, за счет остатков на счетах банка ВТБ. Они первоначально предполагались на приобретение именно этих локомотивов, в определенный момент времени РЖД заместили эти средства заемными. Есть ощущение о четкой потребности в возврате, возможности использовать эти деньги», — сказал Дитрих. В 2020-2022 году РЖД намерена направить 488 млрд руб. на закупку более 1800 локомотивов. Это будут электровозы и новые грузовые тепловозы для вождения тяжеловесных поездов на восточном полигоне. Финансирование инвестпрограммы проводится за счет заемных средств и денег компании, практически без привлечения федерального бюджета, напомнил министр.

Речь идет о 39,8 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые сейчас размещены в Банке России. В 2014 году в рамках поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в банке ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция + 1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были в дальнейшем размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД. В конце октября гендиректор РЖД Олег Булозеров рассказывал, что компания попросила выделить остаток этой суммы на закупку локомотивов.

Но на те же средства претендует «Почта России». Глава компании Николай Подгузов и глава ВТБ Андрей Костин написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросили выделить эти средства на инфраструктурное развитие «Почты России». Сейчас идет преобразование «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество, стоят задачи по повышению эффективности, требуются инвестиции в модернизацию 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, обучение и повышение квалификации персонала (около 290 тыс. человек), напоминали авторы письма. «Динамическое развитие «Почты России» будет иметь позитивный социально-экономический эффект как для отдельных регионов России — особенно удаленных и малонаселенных, — так и для всей страны», — говорилось в письме.

Источник РБК, близкий к правительству, говорил, что вопрос выделении этих средств было поручено проработать Евгению Дитриху, а также первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову и министру экономического развития Максиму Орешкину.

Авторы: Мария Кокорева, Анна Балашова
Теги: Минтранс, РЖД, ВТБ, «Почта России»
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Бизнес
«Почта России» попросила ₽40 млрд из Фонда национального благосостояния
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