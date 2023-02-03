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Эксперты назвали подходящие для катания в феврале горнолыжные курорты

«Яндекс»: в России для катания в начале февраля подойдут курорты Урала и Сибири
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Наиболее подходящая погода для катания на горных лыжах и сноубордах в первой половине февраля будет на курортах Урала и Сибири, сообщили РБК специалисты «Яндекс. Погоды» и «Путешествий».

Такими погодными условиями считаются отсутствие осадков и температура воздуха от минус пяти до минус 15 градусов. Подобная погода ожидается на курортах Челябинской, Иркутской и Свердловской областей, а также на склонах Кузбасса, Башкирии, Алтая и Хакасии.

При этом совсем не подойдет для катания в это время курорт Игора в Петербурге, где будет слишком тепло.

В Челябинской области в это время можно кататься на курортах «Спорт-Экстрим» (700 руб. за ски-пасс в день), Горе Вишневой (1250 руб.), Солнечной Долине (3 150 руб.). Там подходящие погодные условия продержатся семь дней.

На неделю катания можно рассчитывать также на горе Соболиной в Иркутске (850 руб. в день), горе Туманной в Кемерово (960 руб.), горе Лиственной в Екатеринбурге (1100 руб.), «Комете» во Владивостоке (1200 руб.), Белокурихе в Горно-Алтайске (1200 руб.), горе Гладенькой в Абакане (1250 руб.) и Куш-Тау и Олимпик Парке в Уфе (1100 и 2250 руб. соответственно).

В Шерегеше в первой половине февраля, по прогнозам специалистов, выдастся только три дня катания, в Мурманске — четыре, на Эльбрусе и в Домбае — по два, на сочинских курортах — по одному.

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горнолыжные курорты Яндекс «Роза Хутор» Красная Поляна горы
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