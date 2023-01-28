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WSJ сообщила о «начале конца» горнолыжных курортов в Альпах

WSJ сообщила о «начале конца» горнолыжных курортов в Альпах из-за отсутствия снега
Газета рассказала о состоянии курорта во французских Альпах, который из-за отсутствия снега закрывался в пиковый сезон — на Рождество. Ранее ООН сообщала, что Земля сейчас находится на «шоссе в климатический ад»
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Из-за отсутствия снега горнолыжные курорты в Альпах рискуют закрыться, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Газета сделала репортаж из коммуны Ла-Морт во Франции, где находится горнолыжный курорт Alpe du Grand Serre. Как указывает издание, в январе погода здесь была настолько теплой, что было невозможно использовать даже искусственный снег, впервые в зимний сезон были открыты летние веломаршруты. Несмотря на то, что в начале зимы курорт открылся с большими надеждами, в пиковый рождественский сезон погода подвела, и Alpe du Grand Serre был закрыт.

«Недостаточно поддерживать работу станции. Мы не можем продолжать в том же духе», — сказал изданию директор курорта Эрик Новак.

WSJ пишет, что курорт уже многие годы испытывает финансовые трудности и сильно зависит от наличия снега в горах зимой, которого в последние годы недостаточно. Кроме того, растет зависимость от дорогостоящей техники.

Для решения проблемы Alpe du Grand Serre планирует реконструкцию: лыжную базу переместят выше, построят искусственное озеро для производства снега, будут увеличивать число вело- и пешеходных маршрутов для работы круглый год.

Житель Ла-Морта Сесиль Десмулен, который владеет магазином спортивной одежды и проката лыж, также отмечает, что раньше в коммуне выпадало много снега, а теперь «нормально то, что снега нет». При этом жители Ла-Морта в вопросе работы сильно зависят от Alpe du Grand Serre, указывает WSJ.

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Со ссылкой на исследование французских метеорологов газета пишет, что сейчас лыжный сезон в Альпах сократился примерно на месяц по сравнению с тем, что было 50 лет назад. Немецкие исследователи выяснили, что с 1990-х в Швейцарии закрылись 40% горнолыжных подъемников, во Франции за 20 лет — 10%.

В ноябре прошлого года, во время конференции по климатическим вопросам COP27, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что планета находится на «шоссе в климатический ад» и «приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Альпы горнолыжные курорты глобальное потепление
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