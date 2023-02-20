Структура Ткачева и ее конкурент оценили курорт «Архыз» в ₽17 млрд

На покупку курорта «Архыз» поданы две заявки и обе на 17 млрд руб. — от компании «Горные вершины», связанной с семьей Александра Ткачева, и малоизвестной «Партнерс Групп». Такая оценка — минимальная, на которую рассчитывали власти

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На конкурсе по продаже курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии, который проводит госкомпания «Кавказ.РФ» (ранее называлась «Курорты Северного Кавказа»), поданы две заявки — от ООО «Горные вершины», связанной с семьей экс-губернатора Краснодарского края, бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева, и АО «Партнерс Групп». Об этом рассказал источник, знакомый с ходом проведения конкурсных процедур, и подтвердил федеральный чиновник.

«Архыз», расположенный в трех часах езды от аэропорта Минеральные Воды, — всесезонный горнолыжный курорт, который занимает 20 тыс. га, говорится на его сайте. Федеральные власти начали строить его в 2010 году и закончили в конце 2013-го. В «Кавказ.РФ» оценивали общие вложения государства в проект в 23 млрд руб. По данным госкомпании, в 2020 году курорт достиг операционной рентабельности, в 2021 году его посетили 693 тыс. человек.

Оба претендента предложили за 100% управляющей компании «Архыз» 17,018 млрд руб., что является минимальной ценой на конкурсе, объявленном 10 января 2023 года. Поскольку их предложения являются идентичными, планируется проведение двух переторжек в очном формате в Минэкономразвития, утверждает один из источников РБК. Первые торги назначены на 27 февраля, вторые — на 28 февраля. В обоих случаях стоимость «шага» составляет 200 млн руб., говорится в условиях конкурса. Подведение итогов должно состояться 1 марта, а публикация торгов — не позднее 2 марта.

Условиями конкурса предусмотрена оплата и передача акций в два этапа: сначала победитель должен оплатить 25% акций, а оставшиеся 75% — при выполнении инвестиционных обязательств — предполагается, что это произойдет в 2030–2037 годах. В заявках «Горных вершин» и «Партнерс Групп» говорится, что они готовы оплатить основную часть в максимально допустимый срок — в 2037 году.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рассмотрении находится ходатайство компании «Горные вершины» о получении предварительного согласия на приобретение курорта «Архыз», сообщили в пресс-службе ведомства. До настоящего момента ходатайства от других организаций в службу не поступали. РБК направил запросы в пресс-службы «Кавказ.РФ» и Минэкономразвития.

Что известно про претендентов

Обе компании-претендента созданы незадолго до начала конкурса: «Горные вершины» (основной вид деятельности — холдинговые компании) — 15 декабря 2022 года, «Партнерс Групп» (строительство жилых и нежилых зданий) — 26 января 2023 года.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

По данным СПАРК, владелец и гендиректор «Горных вершин», зарегистрированных в Краснодарском крае, — предприниматель Андрей Скок, чей бизнес сосредоточен в этом регионе. Участники рынка называют его управляющим активами семьи Ткачева, писали «Ведомости». До 2021 года Скок управлял винодельней «Шато де Талю» в Геленджике, которая принадлежит жене бывшего чиновника. Сейчас бизнесмен владеет фирмой «Юг-бизнеспартнер», в которую входят Крымский винный завод, гостиница «Сочи парк отель», парк аттракционов «Сочи парк», племенной форелеводческий завод «Адлер», девелоперская компания Five Development, специализирующаяся на курортной недвижимости. Все эти активы также связаны с семьей Ткачева, сообщали «Коммерсантъ» и «Эксперт Юг».

В сентябре 2022 года глава «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев называл среди претендентов на «Архыз» другую компанию, принадлежащую семье бывшего губернатора Краснодарского края, — «Красную Поляну». Но в итоге ходатайство в ФАС на покупку курорта подали именно «Горные вершины». Прошлой осенью Mantera Group, которая также связана с семьей Ткачева, договорилась об инвестициях в развитие горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине. «Нам удалось привлечь к сотрудничеству по развитию курорта крупного игрока на этом рынке. Группа компаний Mantera участвовала в создании горнолыжной инфраструктуры олимпийского Сочи и сейчас эффективно управляет интегрированным курортом Красная Поляна. Теперь этот огромный опыт будет использован на Сахалине», — заявил тогда губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. К тому же «Красная Поляна» планирует построить горный экокурорт «Лагонаки» в Адыгее стоимостью 35 млрд руб. и курорт «Ялта-парк» в Крыму за 16 млрд руб. Гендиректор «Красной Поляны» Яна Перепечаева отказалась от комментариев.

Про «Партнерс Групп», зарегистрированную в Москве, известно значительно меньше. Ее гендиректор — Вячеслав Колганов (других компаний с таким руководителем в СПАРК не нашлось), а совладельцы не раскрываются. Связаться с Колгановым не удалось.

Глава «Кавказ.РФ» называл еще двух претендентов на «Архыз» — АФК «Система» и группу «Синара». В сентябре они создали на паритетных началах компанию «А-инвест», которая, по данным «Коммерсанта», создана специально для участия в этом конкурсе. Структуры «Синары» владеют гостиницей «Романтик» у подножия трассы «Архыза» с 2015 года. Но эту группу не устраивали условия торгов — ее представители указывали на целесообразность передать инвестору на первом этапе не 25%, а 50% плюс одна акция АО УК «Архыз». В пресс-службе «Системы» отказались от комментариев, РБК направил запрос в «Синару».

Какие обязательства у победителя конкурса

Горнолыжные трассы «Архыза» спускаются навстречу друг другу с двух склонов — южного и северного (высшая точка курорта — 2840 м на северном склоне). В долине построены две туристические деревни, «Романтик» и «Лунная поляна». Там находится более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного оснежения. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.

В обязательства победителя конкурса входит строительство 30 км горнолыжных трасс, расположенных на площади минимум 115 га, 100 га из которых нужно оборудовать системами искусственного снегообразования. Кроме того, он должен создать единую зону катания с канатными дорогами, обеспечивающими подъем на все текущие и новые горнолыжные трассы в деревнях «Романтик», «Лунная Поляна» и «Дукка», а также увеличить суммарный номерной фонд гостиниц на курорте с 2 тыс. до 8 тыс. мест.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Из-за ограничений на поездки за рубеж спрос на горнолыжный туризм внутри России вырос, а предложения не хватает — Красная Поляна и другие горные курорты Сочи перегружены, говорит президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По этой причине у развития таких направлений, как «Архыз» и Приэльбрусье, очень хорошие перспективы. Развитие инфраструктуры на курортах требует больших инвестиций, но оценивать их Уманский не берется. Для компании Mantera Group, которая уже развивает горнолыжные курорты и туристическую инфраструктуру в Сочи, такой проект был бы подходящим, считает эксперт.

Создание объектов инфраструктуры уровня трех—пяти звезд, а также горнолыжного комплекса с учетом сейсмических условий и особенностей курортов потребует около 80 млрд руб., сказал РБК бывший чиновник, знакомый с деталями проекта.

По прогнозу вице-премьера Дмитрия Чернышенко, внутренний туристический поток в текущем зимнем сезоне — с декабря 2022 года по март 2023 года — может составить до 18 млн человек, что на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Востребованными, по его словам, остаются курорты Красная Поляна, «Архыз», Домбай и Приэльбрусье, а также курорты — Хибины, Гора Белая, «Горный воздух» и Шерегеш.