АФК «Система» решила приобрести долю во владельце Zarina и Love Republic
АФК «Система» подписала обязывающие соглашения о приобретении 47,7% акций fashion-ретейлера Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB, а также у группы частных инвесторов. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
Стоимость сделки — 15,8 млрд руб. АФК «Система» намерена профинансировать ее за счет собственных и заемных средств. Закрытие ожидается до конца 2022 года.
«Melon Fashion Group демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и позитивную динамику рентабельности. Сделка полностью соответствует нашей инвестиционной стратегии, ориентированной на консолидацию высококачественных активов, а также использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка. Обладая обширным опытом построения лидеров российского ретейла, мы будем рады принять участие в новом этапе развития компании Melon Fashion Group и способствовать дальнейшему росту стоимости ее бизнеса», — отметил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков, слова которого приводятся в сообщении.
Компания готова рассмотреть возможность выкупить доли других акционеров в случае их заинтересованности в этом, сообщили РБК в пресс-службе АФК «Система».
После сделки АФК «Система» становится крупнейшим акционером Melon Fashion Group с долей 47,7%. Следующими крупными акционерами являются основатель и CEO компании Дэвид Келлерманн (40%) и Михаил Уржумцев (6%). Оставшийся пакет акций принадлежит группе частных миноритарных инвесторов.
Выручка Melon Fashion Group в прошлом году выросла на 49% год к году, до 37,5 млрд руб., а показатель EBITDA - на 38%, до 8,6 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,5 млрд руб.
В августе 2019 года Melon Fashion Group закрыла крупнейшую на российском fashion-рынке сделку, купив сеть Sela. Компания получила сеть из 278 магазинов. Цена сделки не раскрывается, но, по экспертным оценкам, она могла составить около 600 млн руб.
В сентябре прошлого года газета «Коммерсантъ» писала, что Melon Fashion Group может провести IPO в 2022–2023 годах на Московской бирже. Компания рассчитывала разместить до 45% акций. В итоге IPO отложили.