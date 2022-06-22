Финская S-Group продаст ИT-компании гостиничный бизнес в Петербурге

Отели финской сети Sokos в Санкт-Петербурге перейдут под управление двух местных инвесторов, владельцев ИT-компании Awarа

Фото: Sokos Hotels / VK

Финская гостиничная сеть Sokos продаст свой операционный бизнес Александру Ермакову и Юрию Шумакову, владельцам группы Awarа IT, сообщает финская S-Group, которая управляла тремя отелями под брендом Sokos в Санкт-Петербурге.

«Группа продаст компанию, отвечающую за бизнес Sokos Hotels в Санкт-Петербурге. В результате сделки обязанности по аренде имущества и заработной плате персонала перейдут к покупателю с 30 июня 2022 года, а гостиничный бизнес S-Group в России закроется», — говорится в сообщении.

«Покупатели Александр Ермаков и Юрий Шумаков — российские инвесторы и ИT-предприниматели», — сообщил продавец. Сделка не предусматривает передачу прав на использование товарных знаков S-Group. Цена и другие условия сделки не разглашаются.

Российское юрлицо, которое управляет отелями Sokos, — это ООО «Сокотель», оно арендует для этого три здания в Петербурге и оказывает гостиничные услуги.

Одна из гостиниц, которые арендует ООО «Сокотель», принадлежит ООО «Отель Плюс», которое само также принадлежит финской группе. Передача прав собственности на недвижимость в сделку не вошла. «S-Group намеревается продать эту недвижимость отдельно», — говорится в релизе компании.

РБК направил запрос в Awara IT.

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Как пишет «РБК Санкт-Петербург», под управлением Sokos Hotels было три отеля в городе с фондом более 900 номеров. Здание четырехзвездочного Solo Sokos Hotel Vasilievsky на 8-й линии Васильевского острова находилось в собственности гостиничного оператора, а Original Sokos Hotel Olympia Garden в Батайском переулке и Solo Sokos Hotel Palace Bridge в Биржевом переулке — в аренде.

Александр Ермаков и Юрий Шумаков — совладельцы компании-интегратора Awara IT («Авара Ай ТИ Солюшенс»), которая внедряет бизнес-приложения Microsoft и 1C. Согласно данным СПАРК, Ермакову принадлежит 60% интегратора, Шумакову — 40%.

Продавец совместно с внешними экспертами провел «комплексную проверку биографических данных покупателей», чтобы убедиться, что сделка соответствует санкционным нормам ЕС, сообщили РБК стороны, близкие к сделке.

В мае Ермаков и Шумаков приобрели SoftwareONE — поставщика комплексных решений на базе облачных технологий со штаб-квартирой в Швейцарии, который также решил выйти из бизнеса в России, писал отраслевой портал ComNews. Доли партнеров распределены как 60 и 40% соответственно. ООО «СофтварэУАН», российское юрлицо компании, должно быть переименовано в течение 60 дней с даты сделки.

«Генеральным директором компании становится Юрий Шумаков, в настоящий момент он также руководит компанией «Авара Ай Ти Солюшенс». Общая численность сотрудников компании составит более 400 человек. Фактически это слияние равных по количеству сотрудников компаний», — прокомментировала порталу директор по маркетингу SoftwareONE Russia Марианна Светлосанова.

В сеть Sokos Hotels входит 44 гостиницы в Финляндии и одна — в Таллине, говорится на сайте сети.