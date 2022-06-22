Финская S-Group продаст ИT-компании гостиничный бизнес в Петербурге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 16:22
8 советов экономистов о том, как России вернуться к росту Новая экономика, 19:34
Что такое шорт: как трейдеры и инвесторы зарабатывают на падении акций Инвестиции, 19:33
В ЛНР заявили о ликвидации группы иностранных наемников в районе Золотого Политика, 19:24
Собянин сообщил об открытии 10 станций МЦД в 2022 году Недвижимость, 19:21
Хуснуллин уточнил свои слова о продолжении работы «Азовстали» Политика, 19:20
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 19:05
Росстат отчитался о пяти неделях без роста цен в России Экономика, 19:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:59
Хуснуллин заявил о необходимости снижения ипотечных ставок на вторичке Недвижимость, 18:49
Минфин исключил вывоз российского золота в Великобританию Экономика, 18:46
Кувейтский принц распустил парламент для проведения досрочных выборов Политика, 18:33
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:32
Российский правозащитник обратился к генпрокурору США по делу Украинского Политика, 18:20
Хуснуллин допустил, что «Азовсталь» продолжит работу Политика, 18:18

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Финская S-Group продаст ИT-компании гостиничный бизнес в Петербурге

Отели финской сети Sokos в Санкт-Петербурге перейдут под управление двух местных инвесторов, владельцев ИT-компании Awarа
Фото: Sokos Hotels / VK
Фото: Sokos Hotels / VK

Финская гостиничная сеть Sokos продаст свой операционный бизнес Александру Ермакову и Юрию Шумакову, владельцам группы Awarа IT, сообщает финская S-Group, которая управляла тремя отелями под брендом Sokos в Санкт-Петербурге.

«Группа продаст компанию, отвечающую за бизнес Sokos Hotels в Санкт-Петербурге. В результате сделки обязанности по аренде имущества и заработной плате персонала перейдут к покупателю с 30 июня 2022 года, а гостиничный бизнес S-Group в России закроется», — говорится в сообщении.

«Покупатели Александр Ермаков и Юрий Шумаков — российские инвесторы и ИT-предприниматели», — сообщил продавец. Сделка не предусматривает передачу прав на использование товарных знаков S-Group. Цена и другие условия сделки не разглашаются.

Российское юрлицо, которое управляет отелями Sokos, — это ООО «Сокотель», оно арендует для этого три здания в Петербурге и оказывает гостиничные услуги.

Одна из гостиниц, которые арендует ООО «Сокотель», принадлежит ООО «Отель Плюс», которое само также принадлежит финской группе. Передача прав собственности на недвижимость в сделку не вошла. «S-Group намеревается продать эту недвижимость отдельно», — говорится в релизе компании.

РБК направил запрос в Awara IT.

Французская сеть L'Occitane продала российские магазины
Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Smart Reading От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона
Саммари
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Глава школы «Сколково»: «Эти шесть ошибок вредят корпоративной культуре»
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики
Инструкции
Pro
Национальные особенности управления бизнесом в России
Лекция

Как пишет «РБК Санкт-Петербург», под управлением Sokos Hotels было три отеля в городе с фондом более 900 номеров. Здание четырехзвездочного Solo Sokos Hotel Vasilievsky на 8-й линии Васильевского острова находилось в собственности гостиничного оператора, а Original Sokos Hotel Olympia Garden в Батайском переулке и Solo Sokos Hotel Palace Bridge в Биржевом переулке — в аренде.

Александр Ермаков и Юрий Шумаков — совладельцы компании-интегратора Awara IT («Авара Ай ТИ Солюшенс»), которая внедряет бизнес-приложения Microsoft и 1C. Согласно данным СПАРК, Ермакову принадлежит 60% интегратора, Шумакову — 40%.

Продавец совместно с внешними экспертами провел «комплексную проверку биографических данных покупателей», чтобы убедиться, что сделка соответствует санкционным нормам ЕС, сообщили РБК стороны, близкие к сделке.

В мае Ермаков и Шумаков приобрели SoftwareONE — поставщика комплексных решений на базе облачных технологий со штаб-квартирой в Швейцарии, который также решил выйти из бизнеса в России, писал отраслевой портал ComNews. Доли партнеров распределены как 60 и 40% соответственно. ООО «СофтварэУАН», российское юрлицо компании, должно быть переименовано в течение 60 дней с даты сделки.

«Генеральным директором компании становится Юрий Шумаков, в настоящий момент он также руководит компанией «Авара Ай Ти Солюшенс». Общая численность сотрудников компании составит более 400 человек. Фактически это слияние равных по количеству сотрудников компаний», — прокомментировала порталу директор по маркетингу SoftwareONE Russia Марианна Светлосанова.

В сеть Sokos Hotels входит 44 гостиницы в Финляндии и одна — в Таллине, говорится на сайте сети.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
гостиничный бизнес Санкт-Петербург

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter