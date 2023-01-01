Тариф на прокачку нефти по «Дружбе» через Украину вырос на 18,3%, до €13,6 за тонну

Украина повысила тариф на прокачку нефти по «Дружбе» до €13,6 за тонну

Тариф на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба» повысился на 18,3% по сравнению с предыдущим значением, установленным 1 апреля. Bloomberg писал, что это связано с «разрушением инфраструктуры Украины»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина повысила тариф на прокачку нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» через свою территорию до €13,6 за тонну. Об этом сообщается на сайте «Транснефти».

Ранее тариф за транспортировку нефти по украинскому участку трубопровода в Словакию и Венгрию был установлен 1 апреля на уровне €11,5 за тонну. Таким образом, с 1 января стоимость услуги выросла почти на 18,3%.

До прошлого повышения тарифа с 1 февраля 2021 года транспортировка нефти по украинскому участку «Дружбы» обходилась в €8,6 за тонну.

Bloomberg со ссылкой на письмо «Укртранснафты» писал, что продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к дефициту и росту стоимости электроэнергии, нехватке топлива, запасных частей.

В прошлом июне ЕС утвердил эмбарго на поставку российской нефти. Оно начало действовать 5 декабря.

Эмбарго не касается российской сырой нефти, которая поставляется в европейские страны по «Дружбе». По его северной части сырье идет в Германию и Польшу, которые пообещали в одностороннем порядке прекратить российские трубопроводные поставки, по южной — в Чехию, Словакию и Венгрию.

Эти страны смогут продолжать закупки в течение неопределенного периода. В то же время тем, кто импортирует нефть по «Дружбе», запрещено перепродавать ее в третьи страны.

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее говорил, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по «Дружбе».

Глава «Транснефти» Николай Токарев отмечал, что компания уже получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по «Дружбе» на 2023 год. Так, Варшава рассчитывает получить 3 млн т в этом году, от Германии поступила заявка на первый квартал.

В то же время в конце прошлого ноября Польша призывала страны ЕС ввести санкции против северной нитки «Дружбы», чтобы иметь юридические обоснования для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций.