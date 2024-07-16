 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Роберту Метсолу переизбрали председателем Европарламента

Роберта Метсола
Роберта Метсола (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Председателем Европарламента на следующие 2,5 года депутаты переизбрали Роберту Метсолу, сообщила пресс-служба органа.

В первом туре тайного голосования она получила абсолютное большинство в 562 голоса из 699, опередив представителя левых в ЕП Ирену Монтеро.

45-летняя уроженка Мальты, член Националистической партии Мальты Метсола занимает этот пост с 18 января 2022. Ее избрали после смерти предыдущего председателя ЕП Давида Сассоли.

Выборы в Европарламент. Что важно знать
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Также должны быть избраны 14 вице-президентов ЕП (заместителей председателя) и пять квесторов, контролирующих административные и финансовые вопросы работы Европарламента.

На своем посту Метсола приезжала на Украину в 2023 году. По ее мнению, переговоры по вступлению Украины в Евросоюз должны начаться как можно скорее. Кроме того, в ходе своего визита Метсола высказалась о необходимости предоставить Украине истребители, а также иную технику, необходимую для ведения боевых действий.

Россия осуждает поставки на Украину западного оружия и настаивает на том, что оно не сможет переломить ход конфликта.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Европарламент Роберта Метсола переизбрание
Материалы по теме
Как распределились места в Европарламенте после выборов. Инфографика
Политика
Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС
Политика
Орбан анонсировал появление новой правой фракции в Европарламенте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
«Реал» представил Мбаппе 80 тыс. своих болельщиков. Видео Спорт, 15:08
Из-за аварии на ГРЭС без света в Бурятии остались более 115 тыс. человек⁠ Общество, 15:03
Нашествие медуз в Крыму. Видео Общество, 15:03
СК проверит видео с расстрелом «азовцами» российского военного Политика, 15:02
Роберту Метсолу переизбрали председателем Европарламента Политика, 15:01
Axios узнал, как Демпартия США собралась подавить «бунт» против Байдена Политика, 14:56
Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку аргентинских футболистов Спорт, 14:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 14:52
Гладков рассказал о разрушениях после взрыва дрона в белгородском селе Политика, 14:46
Лукашенко заявил об успешной деэскалации на границе с Украиной Политика, 14:42
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать 200 аккаунтов на YouTube Технологии и медиа, 14:41
Бывшая материнская компания «Яндекса» запланировала выкуп акций Инвестиции, 14:39
Герасимов встретился со взявшими под контроль Урожайное военными Политика, 14:36
Гладков назвал число погибших жителей с начала военной операции Политика, 14:34