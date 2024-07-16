Роберту Метсолу переизбрали председателем Европарламента
Председателем Европарламента на следующие 2,5 года депутаты переизбрали Роберту Метсолу, сообщила пресс-служба органа.
В первом туре тайного голосования она получила абсолютное большинство в 562 голоса из 699, опередив представителя левых в ЕП Ирену Монтеро.
45-летняя уроженка Мальты, член Националистической партии Мальты Метсола занимает этот пост с 18 января 2022. Ее избрали после смерти предыдущего председателя ЕП Давида Сассоли.
Также должны быть избраны 14 вице-президентов ЕП (заместителей председателя) и пять квесторов, контролирующих административные и финансовые вопросы работы Европарламента.
На своем посту Метсола приезжала на Украину в 2023 году. По ее мнению, переговоры по вступлению Украины в Евросоюз должны начаться как можно скорее. Кроме того, в ходе своего визита Метсола высказалась о необходимости предоставить Украине истребители, а также иную технику, необходимую для ведения боевых действий.
Россия осуждает поставки на Украину западного оружия и настаивает на том, что оно не сможет переломить ход конфликта.
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