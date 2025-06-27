Армянская церковь: чем отличается, кто руководит, отношения с властью

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Что такое Армянская апостольская церковь

Армянская апостольская церковь (ААЦ) — это национальная церковь армян. Ведет историю с I века нашей эры, считается одной из древнейших христианских церквей мира. Относится к древневосточным (дохалкидонским) церквям.

Церковная традиция связывает распространение христианства с проповедью апостолов Фаддея и Варфоломея (отсюда — прилагательное «апостольская» в названии церкви). Согласно национальной церковной традиции, Армения первой (в 301 году нашей эры) сделала христианство официальной религией. Сейчас Армянская апостольская церковь объединяет порядка 6-9 млн верующих на пяти континентах, в том числе более 90% жителей Армении. В ее составе — два католикосата (Эчмиадзинский с центром в Армении и Киликийский в Ливане) и два автономных патриархата (Иерусалимский и Стамбульский). Духовный и административный центр ААЦ с IV века находится в Первопрестольном Святом Эчмиадзине — монастырском комплексе в современном армянском городе Вагаршапат неподалеку от Еревана в Армавирской области. Там находится резиденция предстоятеля ААЦ и главные духовные святыни.

Особенности Армянской апостольской церкви и отличия от православной и католической церквей

Армянская апостольская церковь относится к дохалкидонским церквям — то есть тем, которые отвергают решения 4-го Вселенского собора 451 года в Халкидоне. Помимо ААЦ, к ним принадлежат Коптская, Сиро-Яковитская, Сиро-Малабарская, Маланкарская, Эфиопская и Эритрейские церкви. Принятые на Халкидонском соборе решения армянская церковь окончательно отвергла на Втором Двинском соборе (в 554-555 годах). В то же время и православные, и католическая церкви признали эти догматы.

Основное богословское отличие заключается в том, что антихалкидонские церкви отказываются признавать учение о «двух естествах» Иисуса Христа (православные и католики признают две — божественную и человеческую природу Христа в одном лице и в одной ипостаси). Поэтому сторонники антихалкидонских церквей называют себя миафизитами (от греч. μία φύσις — «одна природа»), хотя в православной и других халкидонских традициях принято говорить о монофизитстве (греч. μόνος — «один» и φύσις — «природа»).

Иногда ААЦ также называют Армяно-григорианской — это связано с большой ролью святого Григория Просветителя в становлении Армянской апостольской церкви в IV веке. У ААЦ — собственный литургический обряд с рядом литургических и календарных особенностей (например, использование пресного хлеба и неразбавленного вина в евхаристии, празднование Богоявления 6 января, и др.). Богослужение ведется на грабаре (древнеармянском языке), проповеди — на современном армянском. Вместе с тем большинство обрядов и обычаев восходит к древневосточным церквам и поэтому близки к православным. ААЦ поддерживает отношения с другими церквями и деноминациями, в частности, считает РПЦ и Римско-католическую церковь «сестринскими» организациями.

Кто возглавляет Армянскую апостольскую церковь

Глава ААЦ носит титул святейшего верховного патриарха и католикоса всех армян (от греч. καθολικός — «всеобщий»). Он избирается на высшем органе организации — Церковно-Национальном Соборе, который объединяет мирян и духовных лиц. Ныне эту должность занимает католикос Гарегин II (в миру Ктрич Нерсисян). Он был избран в 1999 году и стал 132-м католикосом на этом посту. При католикосе всех армян на постоянной основе действует Верховный духовный совет (аналог Священного синода РПЦ) в составе двух патриархов, десяти архиепископов, четырех архиепископов и пяти мирян (видные деятели культуры, ученые и др.).

Правовой статус Армянской апостольской церкви

В Армении церковь отделена от государства, однако исключительная роль ААЦ зафиксирована в конституции страны (ст. 18), согласно которой республика «признает исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности». Отношения государства и церкви регулирует принятый в 1991-м закон «О свободе совести и религиозных организациях» и закон «Об отношениях между Республикой Армения и Святой Армянской Апостольской Церковью» (2007).

Роль Армянской апостольской церкви в общественной жизни

ААЦ традиционно играет важную роль в культурной и общественной жизни Армении и армянских диаспор по всему миру. После распада Великой Армении (утраты Арменией собственной государственности в XIV веке армянская церковь и ее приходы стали организаторами общественной и культурной жизни для армянских диаспор. Свое значение она сохранила и поныне. В частности, согласно опросам организации Caucasus Barometer (июль—октябрь 2024-го), церкви доверяли 79,4% — это самый высокий уровень доверия к общественным институтам в стране (на втором месте после вооруженных сил с 74,1%). Опросы Международного республиканского института, опубликованные осенью 2024 года, показали несколько другую картину: церковью как институтом оказались полностью или частично удовлетворены 48% респондентов, недовольство выразили 47% опрошенных (в октябре 2019-го это соотношение составляло 74% к 21%). Таким образом церковь по уровню удовлетворенности ее работой уступила вооруженным силам, полиции, региональным и местным властям, но опередила офис премьер-министра, министерства, суды и парламент.

В то же время в Армении и в армянских диаспорах, в том числе в киликийском и иерусалимских патриархатах, неоднократно критиковали действующего католикоса Гарегина II за авторитарный стиль руководства и приверженность материальной стороне деятельности церкви. В частности, в конце 2010-х годов обострился конфликт между армянскими общинами и общественными организациями в России и ААЦ вокруг участия мирян в управлении и строительстве храмов.

Конфликт с правительством Никола Пашиняна

После «бархатной революции» и прихода к власти в 2018 году Никола Пашиняна отношения церкви и государства стали ухудшаться. Новые власти, в частности представители правящей партии «Гражданский договор», неоднократно называли ААЦ коррумпированным учреждением, связанным с прежними властями, и призывали пересмотреть ее налоговый статус, имущественные права и нормативно-правовую базу церковно-государственного сотрудничества. Кроме того, некоторые представители клира пытались инициировать отставку Гарегина II, чье избрание католикосом в 1999 году они связывают с поддержкой, оказанной ему экс-президентом Робертом Кочаряном.

На посту премьер-министра Пашинян неоднократно критиковал руководство ААЦ и обвинял его в связях с прежними властями и в активном вмешательстве в политику. В свою очередь, ААЦ критиковала правительство Пашиняна во вмешательствt в церковную автономию.

Отношения резко обострились после окончания Второй карабахской войны в 2020 году. После поражения в войне с Азербайджаном ряд представителей церковного руководства выступили против нормализации отношений с Азербайджаном, а в декабре того же года Гарегин II призвал к отставке Пашиняна. К нему присоединилисьбывшие лидеры страны Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян. В 2022 году Гарегин II разрешил клиру участвовать в антиправительственных протестах, а в следующем году назвал свой призыв к отставке Пашиняна «бессрочным».

В 2023 году архиепископ Тавушской епархии Баграт (в миру Вазген Галстанян) основал движение «Тавуш во имя родины» (ныне «Священная борьба»), которое выступало против демаркации границы с Азербайджаном на волне слухов о передаче Азербайджану четырех пограничных сел и подписания мирного договора с Баку. В апреле 2024-го движение Галстяна стало инициатором акций протеста против соглашений с Баку, а через месяц организовало шествие на Ереван, завершившееся митингом с требованием отставки Пашиняна. Сам премьер тогда заявил, что священнослужители ААЦ выступают в роли «агентов влияния».

В январе 2025-го Пашинян на встрече с армянской общиной в Швейцарии назвал деятельность ААЦ «экономически непрозрачной», а в конце мае того же года на заседании правительства раскритиковал состояние церквей и заявил, что «все наши церкви превратились в чуланы, заваленные рухлядью».

Конфликт вновь обострился после того, как 9 июня 2025-го Пашинян в соцсетях обвинил католикоса в нарушении целибата (обета безбрачия) и наличии у него ребенка (такие обвинения преследуют Гарегина II с 2013-го) и пообещал это доказать, а позднее призвал последователей ААЦ избрать католикосом всех армян «поистине священнослужителя». Более резко высказалась супруга премьера Анна Акопян, которая на своей странице в Facebook назвала Гарегина II «главным мафиози», а священнослужителей ААЦ — «главными педофилами страны». Поддержку католикосу оказали архиепископ Баграт, экс-президенты Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян и глава группы компаний «Ташир» российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes).

18 июня был арестован Самвел Карапетян, 23 июня Пашинян повторил призыв к отставке католикоса, а через три дня, 26 июня, Ереванский суд общей юрисдикции арестовал архиепископа Баграта и нескольких участников возглавляемой им «Священной борьбы» по подозрению в организации переворота. Пашинян сообщил о предотвращении попытки переворота руками «криминального олигархического духовенства».

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Через день сотрудники Службы нацбезопасности Армении пришли в резиденцию архиепископа Микаэла Аджапахяна в Эчмиадзине (18 июня против него возбудили дело), между силовиками и пришедшими протестующими завязалась потасовка.