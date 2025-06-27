В Армении силовики и священники начали драку у резиденции католикоса

Католикос всех армян (глава Армянской апостольской церкви) Гарегин II вышел к сотрудникам Службы нацбезопасности, зашедшим на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина — духовного и административного центра ААЦ, передает News.am.

Издание со ссылкой на движение «Священная борьба» пишет, что силовики применили силу к находящимся в резиденции священникам. Кадры потасовки публикует «Sputnik Армения». Агентство сообщает, что глава Ширакской епархии ААЦ Микаэл Аджапахян, которого намерены задержать силовики, вышел и объявил о готовности пойти с ними. Гарегин II пытается успокоить собравшихся.

«Владыка сейчас поедет вместе с нашим адвокатом, мы вернемся в резиденцию, где проходило собрание священников. Там обсудим наши действия и примем решение. Мы приложим все усилия ради торжества справедливости», — сказал он.

Верующие и часть священников перекрыли выход из резиденции и не дают Аджапахяну выйти к силовикам. News.am пишет, что сотрудники СНБ «давят не только на священнослужителей, но и на сотрудников СМИ».

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Ранее в отношении Аджапахяна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 422 УК (публичные призывы к узурпации власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя). Утром 27 июня в его резиденцию пришли с обысками, однако самого архиепископа там не оказалось. Он собирался принять участие в собрании в Эчмиадзине. Вскоре появились сообщения о том, что силовики появились там.

С середины июня обострился конфликт ААЦ и премьер-министр Армении Никола Пашиняна после того, как он обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Церковь заявила, что Пашинян начал «очередную кампанию» против нее. До этого власти Армении и церковь находились в конфликте из-за имущественных прав последней.

18 июня был арестован глава группы компаний «Ташир», миллиардер (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes) Самвел Карапетян. Его обвинили в «публичных призывах к захвату власти». Бизнесмен ранее выступал в поддержку ААЦ и заявил, что будет «принимать непосредственное участие» в ситуации вокруг нее.

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