В Армении силовики в масках задержали архиепископа Баграта Галстаняна

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Лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна задержали в Армении, священника обвинили в подготовке терактов и попытке захвата власти, сообщил Следственный комитет Армении.

Силовики в масках вывели священнослужителя из резиденции, его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Премьер-министр страны Никол Пашинян в своем телеграм-канале заявил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили «масштабный и зловещий план криминального олигархического духовенства» по дестабилизации Республики Армения и захвату власти.

Галстанян в течение нескольких месяцев был одним из организаторов акций протеста в Армении, сообщил Следственный комитет. Движение «Священная борьба», не сумев достичь поставленной им цели по захвату власти в стране мирным путем, приняло решение сформировать 200–250 ударных групп в составе до 25 человек в каждой с военной подготовкой с целью совершения «ударных действий в короткий промежуток времени», добавило ведомство.

Речь идет о «проведении атак в течение 24–36 часов и создании неконтролируемой ситуации в населенных пунктах Республики Армения», сообщил СК.