БРЭЛЛ: что это такое и что изменилось после выхода стран Прибалтики

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Что такое БРЭЛЛ и зачем он был создан

БРЭЛЛ — электрическое кольцо, объединявшее энергетические системы пяти стран — Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы — с единой частотой тока 50 Гц.

С развалом СССР встал вопрос, как будет действовать некогда единая энергосистема. В феврале 1992 года был создан Электроэнергетический совет (ЭЭС) Содружества Независимых Государств (СНГ) — в него вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина. Страны Балтии, отказавшиеся входить в СНГ, к ЭЭС не присоединились. Несмотря на это, их энергосистемы продолжали работать параллельно с российской и белорусской.

В 1990-е страны Балтии взяли курс на интеграцию с Евросоюзом — это касалось в том числе и энергосистем. Но у них не было энергомостов с европейскими соседями — Польшей, Финляндией и Швецией. Кроме того, ЕС требовал от Литвы закрыть Игналинскую атомную электростанцию (ИАЭС), которая в то время генерировала около 70% электроэнергии страны. Литва выводит ИАЭС из эксплуатации с 2004 года, последний реактор был остановлен в декабре 2009 года, а окончательно законсервировать станцию планируют к 2038 году.

Как работала энергосистема БРЭЛЛ до выхода Прибалтики

В основе БРЭЛЛ — Соглашение о параллельной работе энергосистем этих стран, подписанное 7 февраля 2001 года. Его заключили национальные компании-операторы: белорусская «Белэнерго», российская «ЕЭС России», эстонская Eesti Energia, латвийская Latvenergo и литовская Lietuvos energija. С 2001 по 2010 год стороны заключили шесть дополнительных соглашений, которые вносили изменения в исходное. Документ продлевался ежегодно при условии, что за полгода до этого стороны не уведомляют друг друга о желании его не продлевать.

Согласно документу, страны сформировали так называемое кольцо «Объединенная энергетическая система (ОЭС) Балтии — ОЭС Беларуси — Единая энергетическая система (ЕЭС) России» для параллельной работы по электросетям 330, 500 и 750 кВт. Соглашение предполагало согласование работы энергосистем, возможность обмена электроэнергией и поддержку резервами при аварийных ситуациях. Кольцо также обеспечивало электроснабжение Калининградской области, у которой нет сухопутных границ с другими регионами России.

В 2007 году дополнительным соглашением в состав сторон БРЭЛЛ включили российского «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Он взял на себя организацию и управление режимами параллельной работы электроэнергетических систем пяти стран.

Высшим органом была Встреча руководителей сторон соглашения, рабочим органом, который готовил регламенты параллельной работы, — Комитет энергосистем БРЭЛЛ.

Почему Прибалтика вышла из БРЭЛЛ

Страны Балтии не скрывали, что планируют подключиться к энергосистеме Евросоюза. В июне 2007 года они заявили о желании участвовать в Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (European Network of Transmission System Operators for Electricity — ENTSO-E) и начали исследовать технические возможности подключения к европейской сети. С середины 2010-х они стали строить энергомосты с другими членами ЕС — к 2015 году Эстония ввела в эксплуатацию два подводных энергокабеля Estlink (мощность — 1000 МВт), Литва — подводную линию NordBalt со Швецией (700 МВт) и наземный электромост с Польшей LitPol Link (500 МВт).

В Еврокомиссии синхронизацию балтийских электросетей с европейской называли «ключевым политическим приоритетом». Там обращали внимание на то, что электросистемы стран Балтии были разработаны как неотъемлемая часть систем России и Белоруссии, и отмечали, что подключение к ЕС позволит им «получить полный контроль над своими электросетями и укрепить энергетическую безопасность, работая по общим и прозрачным европейским правилам». Завершить переход в ENTSO-E планировали к 2025 году. Синхронизация предполагала около 40 инфраструктурных проектов, которые частично покрывал ЕС: он выделил €1,2 млрд, средства предоставил созданный в 2014 году «Фонд соединения Европы» (Connecting Europe Facility — CEF).

В 2019 году страны Балтии подписали соглашение о синхронизации с энергосистемой Евросоюза. С началом полномасштабных боевых действий на Украине в 2022 году руководство этих стран заговорило, что процесс надо ускорить, и договорилось о том, чтобы завершить синхронизацию не позднее февраля 2025 года. В июле 2024 года Рига, Вильнюс и Таллин официально сообщили Москве и Минску, что соглашение о БРЭЛЛ они продлевать не будут. Документ истекал 7 февраля 2025 года — страны Балтии автоматически перестали в нем участвовать 8 февраля, а уже 9 февраля ENTSO-E объявила об успешной синхронизации их электросистем с системой континентальной Европы.

Какие страны сейчас используют энергосистему БРЭЛЛ

С выходом стран Балтии пятисторонний формат БРЭЛЛ перестал существовать, и России и Белоруссии пришлось перестраивать взаимодействие своих энергосистем. К этому они начали готовиться в 2022 году — тогда они создали двустороннюю рабочую группу, которая формировала регламент совместной работы в новых условиях. 29 января 2025 года российские СО ЕЭС, «Россети» и белорусское «Белэнерго» подписали Соглашение об обеспечении параллельной работы энергосистем двух стран; помимо него в 2024–2025 годах стороны приняли еще восемь положений, регламентов и инструкций.

На сегодняшний день электрические связи России и Белоруссии обеспечивают три межгосударственные ЛЭП с напряжением 330 кВ, одна в 750 кВ и линии с более низким напряжением. Синхронная работа подразумевает переток мощности между энергосистемами и единую частоту тока; в синхронной зоне частоты регулирует специальный диспетчерский центр.

Какие последствия вызвал выход стран Прибалтики из БРЭЛЛ

Выход Латвии, Литвы и Эстонии означал разрыв энергетических связей Калининградской области с другими территориями России (от них регион отделяют Литва и Латвия). 8 февраля 2025-го российское Минэнерго сообщило, что область перешла в автономный режим электрификации, к этому ее подготовили заранее.

В 2017–2020 годах здесь начали работать четыре теплоэлектростанции (ТЭС): Талаховская и Маяковская мощностью 161,1 и 157,35 МВт соответственно, Прегольская (463,063 МВт) и Приморская (195 МВт). Базовый источник электроэнергии — Калининградская ТЭЦ-2 (900 МВт). Мощность всех калининградских электростанций — 1,88 ГВт, что, по оценке Минэнерго, в два раза больше пикового потребления энергии в регионе.

Через десять дней после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ вице-премьер Александр Новак сообщил, что энергосистема Калининградской области работает штатно, цены на электричество не изменились и жители региона никаких последствий на себе не ощутили. По словам вице-премьера, ситуация сказалась на самих странах Балтии — цены на оптовом рынке электроэнергии Nord Pool выросли более чем в два раза: раньше, отметил Новак, 1 МВт стоил €100, а после 8 февраля его стоимость достигала €270.

По данным латвийского издания Neatkariga, для одного конкретного домохозяйства цены на электроэнергию выросли на 24,8% — с €17,68 в январе до €22,06 в феврале. Также в странах Балтии наблюдается дефицит собственной электроэнергии — при потреблении на уровне 27 ТВт·ч по итогам 2024 года самостоятельно они производили 18,4 ТВт·ч. До этого дефицит покрывали поставки из России, но их прекратили в мае 2022 года, и тогда поставлять электроэнергию стали Польша, Швеция и Финляндия.

В Минэнерго Белоруссии 8 февраля также заявили о «стабильной» и «надежной» работе энергосистемы — она продолжает работать синхронно с российской в рамках Союзного государства. В декабре 2024 года Москва и Минск подписали Договор о едином рынке электроэнергии двух стран — по словам Владимира Путина, это позволит снизить цены для конечных потребителей в России и Белоруссии.