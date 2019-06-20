Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России

Процесс синхронизации стран Балтии с европейской энергосистемой должен быть завершен к 2025 году

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Руководства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем «дорожную карту» синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью, сообщается на сайте ЕК. Электросети стран Балтии будут рассинхронизированы с энергосистемами России и Белоруссии.

Отмечается, что полная синхронизация энергосистем стран Балтии с европейской через Польшу должна быть достигнута к 2025 году. «Комиссия всегда была привержена полной интеграции сетей Балтийских стран с оставшейся Европой, и мы сделаем все возможное для содействия решительному прогрессу в синхронизации», — сказал Юнкер.

Указывается, что этому предшествовало подписание в марте текущего года соглашения о финансировании первой фазы синхронизации на сумму €323 млн. В мае расширение европейской сети до Балтии одобрила Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Как подчеркивают в Еврокомиссии, Балтийский регион уже связан с европейскими партнерами через линии электропередачи, соединяющие его с Польшей (LitPol Link), Швецией (NordBalt) и Финляндией (Estlink 1 и Estlink 2). «Однако по историческим причинам энергосистема балтийских стран по-прежнему работает в синхронном режиме с российской и белорусской», — указывается в сообщении. Еврокомиссия отмечает, что рассинхронизация с этими сетями и присоединение к европейской энергосистеме являются приоритетом для развития Энергетического союза ЕС.