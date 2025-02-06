 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Энергосистему Калининградской области подготовили к уходу Прибалтики

В Калининградской области заявили о готовности к выходу стран Балтики из БРЭЛЛ
Сюжет
Война санкций
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Энергосистема Калининградской области с 8 февраля начнет работать автономно после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), сообщила пресс-служба регионального правительства.

В исполнительном органе уточнили, что власти смогли обеспечить стабильность энергоснабжения и создали необходимый резерв мощности, построив и сдав в эксплуатацию четыре тепловые электростанции (ТЭС) — Маяковскую, Талаховскую, Прегольскую и Приморскую. Также там работает Калининградская теплоэлектроцентраль — ТЭЦ-2.

В правительстве заверили, что жители будут получать электричество без перебоев в доставке.

Электростанция и энергоблок в Эстонии вышли из строя
Экономика
Аувереская электростанция

Эстония, Латвия и Литва решили отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии летом 2024 года. Россия давно была готова к этому, поэтому это решение не окажет влияния на энергетическую безопасность страны, заявил тогда в разговоре с РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эстония планирует перейти к системам континентальной Европы и выйти из БРЭЛЛ 8 февраля 2025 года. В связи с этим власти страны порекомендовали гражданам запастись едой, водой, лекарствами, альтернативными светильниками и настольными играми.

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Калининградская область энергосистема Прибалтика
Материалы по теме
Электростанция и энергоблок в Эстонии вышли из строя
Экономика
Эксперты оценили планы Прибалтики выйти из единой энергосистемы с Россией
Бизнес
Премьер Эстонии назвал худший сценарий выхода из энергосистемы с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 18:12
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилосьНедвижимость, 18:26
Осужденную дочь экс-мэра Самары уведомили, что ее родители исчезлиОбщество, 18:18
Ученые назвали самые проблемные точки российской наукиОбщество, 18:17
Путин призвал убрать «архаичные» образовательные программы из вузовОбщество, 18:16
The Guardian узнала о планах убрать дополнительное время в Лиге чемпионовСпорт, 18:02
МОК направил национальным комитетам приглашение на Олимпиаду в ИталииСпорт, 17:54
Путин пошутил про возможность отправить коров на МарсОбщество, 17:48
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Район бурного спроса. Где Forma построит новый проектНедвижимость, 17:45
У вас 3 месяца. Роскомнадзор ужесточает контроль за персональными даннымиPro, 17:45
В Москве арестовали обвиняемых в похищении мужчины на западе городаОбщество, 17:44
Американская криптобиржа может знать создателя биткоина. Так ли этоКрипто, 17:43
Евгению Беркович этапировали в Костромскую областьПолитика, 17:42
СК рассказал, что купила внучка перед убийством экс-мэра СамарыОбщество, 17:31
ЦБ снизил курс доллара на ₽1, евро — на ₽2, до минимумов с осени 2024-гоИнвестиции, 17:24