Энергосистему Калининградской области подготовили к уходу Прибалтики

В Калининградской области заявили о готовности к выходу стран Балтики из БРЭЛЛ

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Энергосистема Калининградской области с 8 февраля начнет работать автономно после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), сообщила пресс-служба регионального правительства.

В исполнительном органе уточнили, что власти смогли обеспечить стабильность энергоснабжения и создали необходимый резерв мощности, построив и сдав в эксплуатацию четыре тепловые электростанции (ТЭС) — Маяковскую, Талаховскую, Прегольскую и Приморскую. Также там работает Калининградская теплоэлектроцентраль — ТЭЦ-2.

В правительстве заверили, что жители будут получать электричество без перебоев в доставке.

Эстония, Латвия и Литва решили отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии летом 2024 года. Россия давно была готова к этому, поэтому это решение не окажет влияния на энергетическую безопасность страны, заявил тогда в разговоре с РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эстония планирует перейти к системам континентальной Европы и выйти из БРЭЛЛ 8 февраля 2025 года. В связи с этим власти страны порекомендовали гражданам запастись едой, водой, лекарствами, альтернативными светильниками и настольными играми.