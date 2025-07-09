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«Роскосмос» объяснил экономией отказ от проектов спутниковых группировок

«Роскосмос» отказался от спутников связи «Скиф» и «Марафон» для экономии бюджета
Глава «Роскосмоса» сообщил, что несколько проектов предложили бизнесу, но «частники пока интереса не проявили». Вернуться к проектам по созданию спутниковых группировок для обеспечения доступа в интернет «не будет проблемой»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Роскосмос» приостановил проекты по созданию спутниковых группировок «Марафон IoT» и «Скиф», чтобы сэкономить расходы федерального бюджета, заявил «РИА Новости» глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Ряд проектов, которые были в рамках предыдущей версии национального проекта [по освоению космоса], мы предлагаем бизнесу … Частники к указанным проектам пока интереса не проявили», — сообщил Баканов, добавив, что вернуть их «не будет проблемой».

В июне Баканов говорил, что «Скиф» и «Марафон-IoT» отсутствуют в новом нацпроекте «в том облике, в котором они были до этого».

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Дмитрий Баканов

«Марафон IoT» разрабатывается для обеспечения доступа в интернет разным устройствам, а «Скиф» — для предоставления услуг спутникового интернета обычным абонентам. Они должны были стать частью реализуемой «Роскосмосом» федеральной программы «Сфера». Сама программа по-прежнему актуальна, уточнил Баканов

«Роскосмос» заключил контракты на изготовление этих спутниковых группировок с компанией «Информационные спутниковые системы» им. академика Решетнева в 2023 году, но тогда госкорпорация нашла средства только на половину плановой численности аппаратов, сообщала информационная группа Comnews. Изначально проекты предполагали выведение на орбиту 264 спутника «Марафон IoT» и 12 «Скифов».

Эксперты в разговоре с изданием отмечали, что система «Марафон IoT» в соответствии с исходным техническим заданием разрабатывалась для контроля и управления беспилотными скоростными средствами, в том числе воздушными беспилотниками.

Президент Владимир Путин утвердил новый национальный проект по космосу в середине июня. Он включает восемь направлений, в том числе атомную энергетику в космосе и научный космос. До 2036 года на проект планируют выделить 4,4 трлн руб.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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