«Дочка» «ИКС Холдинга» займется лазерной связью вслед за Starlink
Входящая в «ИКС Холдинг» компания «Бюро 1440», которая занимается созданием низкоорбитальной спутниковой группировки, ищет сотрудников для проекта по разработке терминала лазерной связи, свидетельствует описание вакансий на портале hh.ru. Необходимы руководитель и администратор проекта, ведущий архитектор программного обеспечения и системный инженер. В вакансии для руководителя проекта указано, что проект «будет составной частью космической системы».
Информацию о том, что у «Бюро 1440» есть проект лазерной связи, подтвердил Сергей Алексеев, ведущий специалист по космической оптике SR Space, член экспертного комитета Минцифры «Современные и перспективные сети мобильной связи». По его информации, в «Бюро 1440» начали разрабатывать эту технологию два года назад с нуля.
В «ИКС Холдинге» комментировать проект отказались.
Что такое лазерная связь
Это технология для передачи и приема сигналов, которая использует инфракрасный свет вместо радиоволн и имеет ряд преимуществ по сравнению с радиосвязью. Благодаря высокой концентрации энергии позволяет передавать данные на большие расстояния и на большой скорости, например между спутниками, а также с Землей. Предполагается, что технология в перспективе может заменить радиосвязь. В мире эксперименты со спутниковой лазерной связью проводят NASA и его аналоги в Китае и ЕС, среди частных компаний — SpaceХ, Amazon и др.
Терминалы лазерной связи — это оптико-механические модули («коробочки»), которые устанавливаются в разные части космического аппарата, и с их помощью направляются лазеры, пояснил РБК Сергей Алексеев.
Зачем «Бюро 1440» лазерные терминалы
«Бюро 1440» работает над созданием спутниковой группировки, чтобы оказывать услуги широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием с 2027 года. Предполагается, что группировка будет состоять из более чем 900 спутников. В 2023 году на орбиту выведены три российских тестовых космических аппарата связи «Рассвет-1». Помимо России компания планирует оказывать услуги более чем в 70 странах. Общий размер необходимых инвестиций, как и источники финансирования, не назывались.
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В конце 2021 года стало известно, что ВТБ инвестирует в проект 2 млрд руб. и получит в нем 15%. Еще 75%, как предполагалось, будут у «МегаФона», оставшиеся 10% — у команды — Алексея Шелобкова, Артема Икоева и Сергея Столярова. После того как в июне 2022 года холдинг USM закрыл сделку по продаже «ИКС Холдинга» Антону Черепенникову, в рамках раздела активов проект перешел в «ИКС Холдинг» и в середине 2022 года был переименован (до этого назывался «МегаФон 1440»). Сейчас информация о совладельцах «Бюро 1440» скрыта.
«Десятилетиями все использовали радио, но у него есть ограничения. Невозможно сделать его узконаправленным, и, если мы используем радио в космосе, огромное количество излучения улетает в никуда. При передаче информации по лазерному лучу тратится намного меньше энергии. А значит, можно передать больше данных при тех же затратах. Ученые это давно понимали, но технически использовать технологию стало реально последние десять лет», — рассказал Сергей Алексеев. В России, по его словам, разработками в этой области со времен СССР занимался АО «НПО Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» и еще несколько компаний. У них уже есть испытанные образцы — железные коробки, которые общаются лазерными лучами, отметил он.
В начале этого года в Московском физико-техническом институте представили макет терминала космической лазерной связи. В отличие от радиоволн луч лазера не так сильно рассеивается, а плотность его излучения в целевом секторе больше, чем у радиопередатчика, что позволяет обойтись без приемников длиной в десятки метров, заявляли авторы проекта. В мире самой известной компанией, работающей в этой области, является американская SpaceX, чьи спутники Starlink стали оснащать терминалами лазерной связи с 2021 года. В феврале этого года представители Starlink рассказывали о преимуществах лазерной связи между Землей и космосом: с ее помощью спутники могут обеспечить все потребности клиентов в течение двухчасового окна. Стабильность лазерной системы составляет 99,9%.
Лазерные каналы связи нужны в первую очередь самой компании «Бюро 1440» для организации связи с абонентами, например на судах и/или самолетах вне территории России и в дружественных странах, где можно будет разместить станции сопряжения спутниковой сети с наземной сетью, считает акционер «КА-Интернет» Сергей Пехтерев.
Проект можно считать перспективным, поскольку сейчас в рамках различных федеральных программ активно идет разработка низкоорбитальных и среднеорбитальных группировок космических аппаратов, добавил начальник отдела интеграции телеком-решений Научно-исследовательского центра телекоммуникаций Московского физико-технического института Геннадий Себекин. Такая работа так или иначе предполагает элемент межспутниковой связи, в основу которой будет положена как раз технология лазерной связи. Поэтому это хорошо коррелирует с разработкой упомянутого терминала, отметил он.
По его словам, терминал (некий блок, один или несколько) устанавливается на космических аппаратах. С одного спутника «пучок света» (оптическое излучение) направляется на другой спутник для передачи информации. Потом какой-то из них в группировке должен «приземлить» сигнал на землю, добавил Себекин. «Предположу, что в ближайшее время при отправке сигнала на землю будет использоваться не лазерная связь, а обычная радиосвязь. Лазерная связь сильно зависит от атмосферных показателей, с радиосвязью же вопрос давно изучен и отработан», — заключил эксперт.
Основная сложность, по мнению Себекина, заключается в том, как попасть пучком света лазера на расстоянии более 2 тыс. км с одного спутника в другой, чтобы ответная сторона его поймала. «Это вопрос отработки алгоритмов наведения, который предстоит решить специалистам», — указал он.
По словам Сергея Алексеева, для реализации проекта важны «не столько деньги, сколько научная школа» — некий задел, база.
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