Росавиация рассказала о подготовке запуска интернета на борту самолетов

Фото: James Matsumoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: James Matsumoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Росавиация прорабатывает с производителями оснащение российских самолетов специальными терминалами для предоставления пассажирам услуги интернета на борту, глава ведомства Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

«Важная, интересная задача, которую сейчас решает «Бюро 1440». В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», — сказал Ядров.

«Бюро 1440» — российская частная космическая компания, которая планирует запустить услуги доступа в интернет в 2027 году. Была основана в ноябре 2020 года, входит в многопрофильную технологическую компанию «ИКС Холдинг». Актуальные данные о владельцах «Бюро 1440» и финансовых показателях скрыты. В компании ранее не называли общий объем инвестиций в проект, как и источники финансирования. В 2021 году сообщалось, что 2 млрд руб. в проект вложил ВТБ, получив 15% компании.

В 2023 году «Бюро 1440» провело первые запуски своих тестовых спутников Rassvet.

В «Бюро 1440» подтвердили ТАСС, что компания разрабатывает авиационный абонентский терминал для организации доступа к спутниковому широкополосному доступу в интернет с борта самолета. «В рамках данного проекта было заключено соглашение о сотрудничестве с ПАО «Аэрофлот» в сфере развития цифровых сервисов. Для работы над интеграцией терминала в конструкцию бортов привлечены ключевые российские производители самолетов», — сказали там.

Материал дополняется.

