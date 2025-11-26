Что дает соглашение об утилизации плутония и что с ним происходит сегодня

Фото: Jim West / imageBROKER.com / Global Look Press

Содержание:

Исторический контекст и причины создания соглашения

Соглашение об утилизации плутония (СОУП) — это двусторонний договор России и США, в котором страны договорились безвозвратно уничтожить накопленные излишки плутония оружейного назначения. В начале 1990-х годов между Россией и США начался активный процесс сокращения ядерных арсеналов. США прекратили производство оружейного плутония в 1988 году, а Россия — в 1994 году. В результате реализации программ разоружения в распоряжении обеих стран оказались огромные запасы расщепляющихся материалов, которые больше не требовались для военных целей.

Фото: Savannah River Site / Flickr

В сентябре 1998-го президенты Борис Ельцин и Билл Клинтон подписали совместное заявление, в котором зафиксировали принципы обращения и утилизации плутония, признанного избыточным для оборонных нужд. Этот документ фиксировал намерение обеих стран изъять и переработать до 50 т оружейного плутония каждая. В 2000 году стороны заключили межправительственное соглашение, предусматривающее утилизацию по 34 т плутония с каждой стороны. К нему приняли два дополнительных протокола: в 2006-м и 2010-м. Ратифицирован договор был в 2011 году, после чего он вступил в силу. В 2016 году Россия заморозила действие соглашения, сославшись как на разногласия с США по поводу выбранного ими способа утилизации плутония, так и на обострение геополитической напряженности между двумя странами. В октябре 2025-го договор был денонсирован.

Основные положения соглашения между Россией и США

Ключевым условием соглашения России и США об утилизации плутония стало обязательство каждой из сторон вывести из военного оборота и утилизировать 34 т излишков оружейного плутония: 25 т в виде металлического плутония и еще 9 т в форме оксида. Предполагалось, что в ходе утилизации этот материал будет переведен в состояние, из которого его уже нельзя использовать для создания ядерных боезарядов. В документе прямо закреплен единственный базовый способ такой переработки — использование технологии МОКС-топлива (Mixed-Oxide fuel), то есть превращение плутония в смешанное уран-плутониевое топливо для гражданских атомных электростанций (АЭС). Применение любого иного метода допускалось только по взаимной договоренности и при обязательном письменном оформлении. Начало переработки планировали на 2018 год. Задачи по верификации и контролю над процессом утилизации возлагались на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), также были предусмотрены двусторонние механизмы.

Механизмы и способы утилизации плутония

Метод изготовления МОКС-топлива

Этот вариант утилизации закреплен в статье 3 договора. Он предусматривает преобразование плутония в смешанное уран-плутониевое топливо, которое используется в обычных ядерных реакторах гражданских АЭС. В России промышленный выпуск МОКС‑топлива к 2015 году наладили на Горно-химическом комбинате (ГХК) в Железногорске Красноярского края. Получаемое там топливо используется в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС.

Энергоблок Белоярской АЭС первым в мире отработал год на МОКС-топливе (Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости)

В Соединенных Штатах строительство завода по выпуску МОКС‑топлива развернули еще в 2006 году, а его запуск изначально запланировали на 2016 год. С 2013 года у проекта начались проблемы с финансированием, так как американское Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) утверждало, что имеются более эффективные варианты утилизации плутония. На тот момент объект был готов на 60%. Сначала дату ввода в эксплуатацию переносили, но в 2019 году лицензия на строительство предприятия была аннулирована.

Метод иммобилизации

Соединенные Штаты еще во время переговоров продвигали менее затратный альтернативный подход к утилизации — метод иммобилизации, который заключается в смешивании плутония с высокорадиоактивными отходами. Результатом этого процесса (остекловывания) являются стеклянные кирпичи, которые затем перманентно захоранивают в специальных хранилищах. Российская сторона настаивала, что этот способ обладает недостаточно высоким барьером против обратного выделения плутония и сохраняет за США так называемый «возвратный потенциал» — возможность быстро возвратить материал в военный оборот. Это стало одной из причин приостановки договоренностей, так как Россия видела в этом угрозу стратегической стабильности.

Последствия и значение соглашения для международной безопасности

Объем оружейного плутония в 34 т соответствует примерно 8 тыс. ядерным боезарядам. Ликвидация избыточного плутония посредством его необратимой переработки исключала саму возможность его возвращения в военный оборот. Соглашение входило в комплекс мер, призванных двигаться в сторону ядерного разоружения. В 2016 году эксперты по ядерной безопасности отметили в разговоре с РБК, что его приостановка не означает, что плутоний будет возвращен в ядерную программу или немедленно использован для наращивания военного потенциала. В указе российского президента было сказано, что материалы, запланированные к утилизации, не возвращаются в оружейные программы.

В октябре 2025-го газета The Financial Times (FT) узнала, что Соединенные Штаты предложили энергокомпаниям получить доступ к 19 т оружейного плутония из боезарядов времен холодной войны. Собеседники издания выразили беспокойство, что эта инициатива увеличивает риск кражи материала.

Региональные аспекты и участие международных организаций

МАГАТЭ взяло на себя функцию контроля за исполнением СОУП. Делегации агентства посещали объекты утилизации, включая Белоярскую АЭС с реактором БН-800, для проверки выполнения условий соглашения и верификации того, что плутоний действительно переводится в требуемое состояние.

Рабочие в центральном зале энергоблока №4 с реактором БН-800 на Белоярской атомной электростанции (Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости)

Действие и выполнение соглашения находилось под прямым влиянием общего состояния российско-американских отношений. Помимо того что Вашингтон изменил методику утилизации плутония и не сумел построить требуемую инфраструктуру, к причинам приостановки договоренностей в 2016 году относили и другие факторы. Так, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на заседании Госдумы тогда назвал следующие причины:

рост санкционного давления со стороны США на Россию;

увеличение военного присутствия Соединенных Штатов и НАТО в восточноевропейском регионе;

утверждение американского закона о предоставлении помощи Украине.

В качестве требований для восстановления действия соглашения Москва выдвинула уменьшение американского военного присутствия в странах, которые вступили в НАТО после 1 сентября 2000-го, аннулирование «закона Магнитского» и мер по поддержке Украины, а также снятие антироссийских санкций и возмещение ущерба, причиненного их применением.

Денонсация соглашения

Россия официально денонсировала СОУП в октябре 2025 года. Так, 8 октября соответствующий закон приняла Госдума, 22 октября его одобрил Совфед, а 27 октября подписал президент Владимир Путин. Из пояснительной записки следует, что Соединенные Штаты не выполнили никаких требований, которые Москва выдвинула в 2016 году как необходимые для восстановления договоренностей. Более того, по мнению российской стороны, Вашингтон предпринял новые шаги, которые создают новые угрозы стратегической стабильности.

Электронное табло с результатами голосования о принятии закона о приостановлении действия соглашения с США об утилизации плутония, подписанного в 2000 году. За приостановку документа проголосовали 445 депутатов Государственной Думы России, один воздержался, 2016 год (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В ПИР-Центре, специализирующемся на проблематике международной безопасности, отметили, что денонсация соглашения об утилизации плутония продемонстрировала кризис механизмов проверки и общее ослабление глобального доверия. По оценке центра, это одновременно сигнал к формированию новой системы контроля — с акцентом на взаимную ответственность государств и технологическую прозрачность.