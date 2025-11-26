Что дает соглашение об утилизации плутония и что с ним происходит сегодня
Содержание:
- Исторический контекст и причины создания соглашения
- Основные положения соглашения между Россией и США
- Механизмы и способы утилизации плутония
- Последствия и значение соглашения для международной безопасности
- Региональные аспекты и участие международных организаций
- Денонсация соглашения
Исторический контекст и причины создания соглашения
Соглашение об утилизации плутония (СОУП) — это двусторонний договор России и США, в котором страны договорились безвозвратно уничтожить накопленные излишки плутония оружейного назначения. В начале 1990-х годов между Россией и США начался активный процесс сокращения ядерных арсеналов. США прекратили производство оружейного плутония в 1988 году, а Россия — в 1994 году. В результате реализации программ разоружения в распоряжении обеих стран оказались огромные запасы расщепляющихся материалов, которые больше не требовались для военных целей.
В сентябре 1998-го президенты Борис Ельцин и Билл Клинтон подписали совместное заявление, в котором зафиксировали принципы обращения и утилизации плутония, признанного избыточным для оборонных нужд. Этот документ фиксировал намерение обеих стран изъять и переработать до 50 т оружейного плутония каждая. В 2000 году стороны заключили межправительственное соглашение, предусматривающее утилизацию по 34 т плутония с каждой стороны. К нему приняли два дополнительных протокола: в 2006-м и 2010-м. Ратифицирован договор был в 2011 году, после чего он вступил в силу. В 2016 году Россия заморозила действие соглашения, сославшись как на разногласия с США по поводу выбранного ими способа утилизации плутония, так и на обострение геополитической напряженности между двумя странами. В октябре 2025-го договор был денонсирован.
Основные положения соглашения между Россией и США
Ключевым условием соглашения России и США об утилизации плутония стало обязательство каждой из сторон вывести из военного оборота и утилизировать 34 т излишков оружейного плутония: 25 т в виде металлического плутония и еще 9 т в форме оксида. Предполагалось, что в ходе утилизации этот материал будет переведен в состояние, из которого его уже нельзя использовать для создания ядерных боезарядов. В документе прямо закреплен единственный базовый способ такой переработки — использование технологии МОКС-топлива (Mixed-Oxide fuel), то есть превращение плутония в смешанное уран-плутониевое топливо для гражданских атомных электростанций (АЭС). Применение любого иного метода допускалось только по взаимной договоренности и при обязательном письменном оформлении. Начало переработки планировали на 2018 год. Задачи по верификации и контролю над процессом утилизации возлагались на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), также были предусмотрены двусторонние механизмы.
Механизмы и способы утилизации плутония
Метод изготовления МОКС-топлива
Этот вариант утилизации закреплен в статье 3 договора. Он предусматривает преобразование плутония в смешанное уран-плутониевое топливо, которое используется в обычных ядерных реакторах гражданских АЭС. В России промышленный выпуск МОКС‑топлива к 2015 году наладили на Горно-химическом комбинате (ГХК) в Железногорске Красноярского края. Получаемое там топливо используется в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС.
В Соединенных Штатах строительство завода по выпуску МОКС‑топлива развернули еще в 2006 году, а его запуск изначально запланировали на 2016 год. С 2013 года у проекта начались проблемы с финансированием, так как американское Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) утверждало, что имеются более эффективные варианты утилизации плутония. На тот момент объект был готов на 60%. Сначала дату ввода в эксплуатацию переносили, но в 2019 году лицензия на строительство предприятия была аннулирована.
Метод иммобилизации
Соединенные Штаты еще во время переговоров продвигали менее затратный альтернативный подход к утилизации — метод иммобилизации, который заключается в смешивании плутония с высокорадиоактивными отходами. Результатом этого процесса (остекловывания) являются стеклянные кирпичи, которые затем перманентно захоранивают в специальных хранилищах. Российская сторона настаивала, что этот способ обладает недостаточно высоким барьером против обратного выделения плутония и сохраняет за США так называемый «возвратный потенциал» — возможность быстро возвратить материал в военный оборот. Это стало одной из причин приостановки договоренностей, так как Россия видела в этом угрозу стратегической стабильности.
Последствия и значение соглашения для международной безопасности
Объем оружейного плутония в 34 т соответствует примерно 8 тыс. ядерным боезарядам. Ликвидация избыточного плутония посредством его необратимой переработки исключала саму возможность его возвращения в военный оборот. Соглашение входило в комплекс мер, призванных двигаться в сторону ядерного разоружения. В 2016 году эксперты по ядерной безопасности отметили в разговоре с РБК, что его приостановка не означает, что плутоний будет возвращен в ядерную программу или немедленно использован для наращивания военного потенциала. В указе российского президента было сказано, что материалы, запланированные к утилизации, не возвращаются в оружейные программы.
В октябре 2025-го газета The Financial Times (FT) узнала, что Соединенные Штаты предложили энергокомпаниям получить доступ к 19 т оружейного плутония из боезарядов времен холодной войны. Собеседники издания выразили беспокойство, что эта инициатива увеличивает риск кражи материала.
Региональные аспекты и участие международных организаций
МАГАТЭ взяло на себя функцию контроля за исполнением СОУП. Делегации агентства посещали объекты утилизации, включая Белоярскую АЭС с реактором БН-800, для проверки выполнения условий соглашения и верификации того, что плутоний действительно переводится в требуемое состояние.
Действие и выполнение соглашения находилось под прямым влиянием общего состояния российско-американских отношений. Помимо того что Вашингтон изменил методику утилизации плутония и не сумел построить требуемую инфраструктуру, к причинам приостановки договоренностей в 2016 году относили и другие факторы. Так, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на заседании Госдумы тогда назвал следующие причины:
-
рост санкционного давления со стороны США на Россию;
-
увеличение военного присутствия Соединенных Штатов и НАТО в восточноевропейском регионе;
-
утверждение американского закона о предоставлении помощи Украине.
В качестве требований для восстановления действия соглашения Москва выдвинула уменьшение американского военного присутствия в странах, которые вступили в НАТО после 1 сентября 2000-го, аннулирование «закона Магнитского» и мер по поддержке Украины, а также снятие антироссийских санкций и возмещение ущерба, причиненного их применением.
Денонсация соглашения
Россия официально денонсировала СОУП в октябре 2025 года. Так, 8 октября соответствующий закон приняла Госдума, 22 октября его одобрил Совфед, а 27 октября подписал президент Владимир Путин. Из пояснительной записки следует, что Соединенные Штаты не выполнили никаких требований, которые Москва выдвинула в 2016 году как необходимые для восстановления договоренностей. Более того, по мнению российской стороны, Вашингтон предпринял новые шаги, которые создают новые угрозы стратегической стабильности.
В ПИР-Центре, специализирующемся на проблематике международной безопасности, отметили, что денонсация соглашения об утилизации плутония продемонстрировала кризис механизмов проверки и общее ослабление глобального доверия. По оценке центра, это одновременно сигнал к формированию новой системы контроля — с акцентом на взаимную ответственность государств и технологическую прозрачность.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили